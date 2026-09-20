إعادة بناء 6 سنتيمترات من عظمة الساق المفقودة في مستشفى العريش باستخدام جهاز إليزاروف

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى العريش العام، في إجراء تدخل جراحي متخصص لإعادة بناء جزء مفقود من عظمة الساق، وذلك لأول مرة بالمستشفى، باستخدام جهاز إليزاروف وتقنية نقل العظام التدريجي (Distraction Osteogenesis).

وقال الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، في تصريح اليوم الأحد ، إن الحالة لمريض يعاني من كسر قديم بعظمة الساق، مصحوب بفقدان نحو 6 سنتيمترات من عظمة القصبة، مع وجود تشوه وأعوجاج بالساق، وهي من الحالات المعقدة التي تتطلب تدخلًا جراحيًا دقيقًا وخطة علاجية متخصصة لإعادة بناء العظمة وتصحيح التشوه واستعادة وظيفة الطرف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إجراء إعادة بناء الجزء المفقود من عظمة القصبة باستخدام جهاز إليزاروف، من خلال تقنية نقل العظام تدريجيًا، والتي تُعد من أهم الطرق المستخدمة في علاج حالات فقدان أجزاء من العظام، حيث تسمح بتكوين عظام جديدة تدريجيًا مع إمكانية الحركة والتحميل المبكر على الطرف وفقًا لخطة الفريق المعالج.

من جهته، قال الدكتور حسام أبو القاسم مدير مستشفى العريش العام، في تطور إيجابي للحالة، بدأ المريض الحركة والتحميل على القدم منذ اليوم الثاني بعد العملية، مع استقرار حالته الصحية، وذلك تحت المتابعة الطبية المستمرة من فريق جراحة العظام.

وأضاف مدير المستشفى أن هذه التقنية تتميز بإمكانية التعامل مع حالات فقدان أجزاء كبيرة من العظام، من خلال نقل جزء من العظمة تدريجيًا إلى مكان الفقد، بما يساعد على تعويض الجزء المفقود وإعادة بناء العظمة تدريجيًا مع الحفاظ على إمكانية الحركة والتحميل.

وأكد مدير مستشفى العريش العام أن إجراء مثل تلك التدخلات التخصصية والدقيقة داخل المستشفى يمثل خطوة مهمة في دعم وتطوير مستوى خدمات جراحة العظام، وتوفير أساليب علاجية متقدمة للحالات التي تحتاج إلى تدخلات دقيقة، بما يسهم في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين داخل شمال سيناء وتقليل الحاجة إلى تحويل الحالات خارج المحافظة.