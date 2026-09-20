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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
رشا عوني

تبحث الأمهات عن اكلات باللحمة المفرومة باعتبارها من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها في أقل من ساعة، سواء طواجن أو سندوتشات، وهناك العديد من أفكار أكلات باللحمة المفرومة سهلة التحضير ولا تحتاج إلى وقت وتحضير مسبق، كما أن الكبار والصغار يفضلون كل ما هو يتضمن اللحم المفروم سواء المكرونة او الحواوشي أو الكفتة، لذا نقدم لك وصفات سهلة وسريعة باللحمة المفرومة لتسهل عليكي حيرة الغداء كل يوم..

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

اكلات باللحمة المفرومة 

تتنوع الوصفات سهلة التحضير التي يمكنك اعتمادها باستخادم ربع كيلو لحم مفروم فقط، فهي من الوصفات السهلة ولا تحتاج وقت طويلة، وهناك العديد من أفكار اكلات باللحمة المفرومة يمكنك تجربتها ، ومنها : 

1- مكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة

2-كوسة بالبشاميل باللحمة المفرومة

3-بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة

١٠ أكلات متنوعة باستخدام اللحمة المفرومة، سهلة واقتصادية وتنفع غدا أو عشا: 1. كفتة مشوية في الفرن لحمة مفرومة + بصل مبشور + توابل + بقدونس، نشكّلها ونشويها في الفرن. 2. مكرونة

4-طاجن مكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات

5-ارز بالخضار واللحمة المفرومة

7-صينية مسقعة باللحمة المفرومة 

8-كوسة وبطاطس محشية باللحمة المفرومة

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

10-ورق عنب بالأرز واللحمة المفرومة 

11-صينية جلاش باللحمة المفرومة

12-صينية رقاق باللحمة المفرومة

13-صينية باذنجان باللحمة المفرومة

7 وصفات شهية لأكلات باللحم المفروم والبطاطس | سوبر ماما

14-لازانيا باللحم المفرومة

15-صينية كفتة بالبطاطس

17-حواوشي باللحمة

18-كفتة داود باشا 

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

19-سندوتشات برجر

20-دونر الكباب باللحمة المفرومة

وصفة لحمة مفرومة بدبس الرمان والبطاطس | أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل أكلات باللحمة المفرومة 

 

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة 

 

-عصجي ربع كيلو من اللحم المفروم مع بصلة كبيرة والبهارات

-اقلي الباذنجان والفلفل والبطاطس

-جهزي صلصة الطماطم بالثوم والخل

-رصي صينية المسقعة مع اضافة اللحم المفروم المعصج

-ثم اسكبي صوص الطماطم وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة بسهولة

 

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

 

-اسلقي كيلو من البطاطس واهرسيها ناعماً مع زبدة وبهارات ونصف كوب حليب

-عصجي اللحم المفروم بالبصل والبهارات

-جهزي البشاميل البارد المكون من لتر حليب و4 ملاعق دقيق وملعقتين سمنة وملح وفلفل

-في الصينية ضيفي نصف كمية البطاطس المسلوقة ثم ضيفي اللحمة المفرومة ثم باقي البطاطس ثم البشاميل وادخليها الفرن حتى يصبح اللون ذهبي

قالب البطاطا باللحم المفروم وجبه عائليه تنفع للغداء او العشاء من قناة هم هم - YouTube

طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة 

 

-عصجي اللحمة المفرومة بالبصل والبهارات

في طاجن ضيفي كمية من اللحم المفروم

ثم ضيفي كمية مناسبة من المكرونة البينا

وبعدها اسكبي صوص الطماطم بالثوم على المكونات

غطيها جيدا وادخليها الفرن لمدة 20 دقيقة 

مكرونة دايت باللحم المفروم

طريقة عمل بطاطس محشية لحمة مفرومة

 

-عصجي اللحمة المفرومة بالبصل والبهارات

-قوري البطاطس الصغيرة وحمريها في الزيت لمدة 3 دقائق

بعد ان تبرد البطاطس احشيها باللحمة المفرومة ورصيها في الطاجن

اسكبي عليها صوص الطماطم بالثوم والبهارات

ادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة

بطاطس و خرشوف باللحمه المفرومة 🌹😍, ., ., ., ., ., ., #اكسبلور_فولو #أكسبلور #اكل #اكلات #اكسبلور_فولو_للبيج❤️ #اكل_صحي #fy #fypdongggggggg #fypppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...

طريقة عمل كوسة بالحمة المفرومة والبشاميل

-عصجي اللحمة المفرومة بالبصل والبهارات

-شوحي الكوسة المقطعة شرائح في ملعقتين سمنة حتى تذبل 

-في صينية ضيفي الكوسة المشوحة مع اللحمة المعصجة وقلبيهم جيدا

-ثم اسكبي عليها البشاميل واضيفي طبقة من الجبنة الموتزاريلا وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة

طريقة عمل الحواوشي

- في وعاء، يخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل والطماطم والبقدونس والتوابل جيدًا.

- تفتح أرغفة الخبز البلدي بحذر دون فصلها بالكامل.

- تحشى الأرغفة بخليط اللحم وتوزع الحشوة بالتساوي داخل الخبز.

- يدهن الوجه الخارجي بقليل من السمن أو الزيت للحصول على قرمشة مميزة.

- يرص الحواوشي في صينية ويدخل فرنًا ساخنًا حتى يتحمر من الجانبين ويكتمل نضج اللحم.

- يقدم ساخنًا مع الطحينة والمخللات.

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أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

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