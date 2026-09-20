مهاجم مانشستر يونايتد: نلعب بشكل أفضل بعد استقبال الأهداف.. وهذا لا يمكن أن يستمر

أعرب البرازيلي، ماتيوس كونيا، مهاجم مانشستر يونايتد، عن إحباطه؛ عقب تعادل فريقه أمام مضيفه فولهام بنتيجة 1-1، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى تقديم مستواه الأفضل منذ بداية المباريات، بدلًا من انتظار استقبال هدف للتحسن.

وقال كونيا - في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء ـ "نشعر بالإحباط، أعتقد أننا بدأنا المباراة بتنفيذ خطتنا وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم نسجل، وكان من سوء حظنا أن سجلوا من هجمة واحدة، ومن الصعب تفسير ذلك".

وأضاف: "بعد استقبال الهدف، لعبنا بشكل أفضل بكثير وبحماس وشخصية كبيرين، لكن يجب أن نبدأ بهذه الطريقة منذ البداية".

وعن البداية البطيئة، أوضح كونيا: "من الصعب تفسير الأمر، أشعر أننا بعد نهاية الشوط الأول نحصل دائمًا على الكثير من الفرص ونصنع الخطورة ونلعب بشكل جيد".

وتابع: "في بداية الشوط الثاني، أظهروا طاقة أكبر منا، وهذا أمر لا يمكننا قبوله. نحن دائمًا نلعب بشكل أفضل بعد استقبال هدف، ولا يمكن أن يستمر الأمر بهذه الطريقة".

وأكد مهاجم مانشستر يونايتد أن إهدار الفرص لم يكن السبب الوحيد وراء التعادل، قائلًا: "لا أعتقد أن المشكلة اليوم كانت في اللمسة الأخيرة. كنا سيئي الحظ بعض الشيء، فقد اصطدمت تسديدتي بالقائم، وكذلك تسديدة برونو".

واختتم: "نحتاج إلى صناعة المزيد من الفرص، وأن نأمل أن يحالفنا الحظ ونسجل. علينا أن نتطور في كل مركز".