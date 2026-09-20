الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب تقليل الاغتراب للمرة الثالثة أمام طلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، وذلك للطلاب الذين لم يستفيدوا من الخدمة خلال المرات السابقة، وفق القواعد والضوابط التي حددتها الوزارة للتحويل بين الكليات والمعاهد.

ويستطيع الطلاب الراغبون في الاستفادة من الخدمة تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق، مع الالتزام بالشروط المحددة لكل نوع من أنواع التحويل، سواء كان التحويل مناظرًا أو غير مناظر.



تقليل الاغتراب 2026-2027 لطلاب STEM ومدارس النيل

تشمل خدمة تقليل الاغتراب 2026 طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وطلاب مدارس النيل، وفقًا للقواعد والإجراءات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي.

تقليل الاغتراب

وشددت الوزارة على ضرورة عدم إعادة تسجيل الرغبات التي سبق رفضها، خاصة أنه لا توجد أماكن شاغرة بالكليات التي لم تتم الموافقة على التحويل إليها خلال المرات السابقة.

ويجب على الطالب الراغب في التحويل الالتزام بالقواعد المعلنة وعدم تقديم طلبات ورقية، إذ تتم جميع إجراءات التحويل إلكترونيًا.

كيفية التقديم على تقليل الاغتراب

يمكن للطلاب الراغبين في تقديم طلب تقليل الاغتراب 2026 الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ ، وتسجيل طلب التحويل وفق الكلية أو المعهد المراد الانتقال إليه، مع مراعاة القواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي والحد الأدنى للقبول.

وتقتصر خدمة تقليل الاغتراب على الطلاب الذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، ويُسمح للطالب بالتحويل لمرة واحدة فقط.

شروط تقليل الاغتراب 2026-2027

حددت وزارة التعليم العالي مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلبات التحويل، وتشمل:

يُسمح للطالب بتقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط.

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

لا يسمح بالتحويلات الورقية، وتقديم الطلبات يكون إلكترونيًا فقط.

يجب استيفاء أي شروط إضافية تحددها الكلية المطلوب التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات.

في حالة التحويل غير المناظر، يجب استيفاء الحد الأدنى للكلية المطلوب التحويل إليها.

يشمل التحويل غير المناظر حالات التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية.

يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، وفي ضوء النسبة المحددة لتقليل الاغتراب.



تقليل الاغتراب

التحويل بين الكليات والمعاهد

تتيح قواعد تقليل الاغتراب 2026-2027 أيضًا للطلاب المرشحين للالتحاق بالكليات أو المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة التقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر.

ويجوز أن يكون التحويل إلى معهد مناظر في التخصص نفسه، أو إلى معهد غير مناظر، كما يمكن التحويل من كلية إلى معهد، بشرط الالتزام بعدد من الضوابط.

وتتمثل أهم الشروط في:

مراعاة الطاقة الاستيعابية للمعهد المطلوب التحويل إليه.

الالتزام بنسبة القبول المحددة.

استيفاء الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه.

ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

وبذلك لا يعد مجرد تقديم طلب التحويل ضمانًا للقبول، إذ تخضع الطلبات للقواعد المعلنة والطاقة الاستيعابية والأعداد المقررة للقبول.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب

ومن المقرر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2026-2027 خلال ساعات، وفق النسبة المقررة للتحويل، والتي تصل إلى 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المطلوب التحويل إليها.

ويتم التحويل في إطار المنطقة الجغرافية «أ»، مع الالتزام بكون التحويل متاحًا لمرة واحدة فقط، وعدم السماح بالتحويل الثلاثي.

وتخضع نتيجة التحويل للقواعد المعلنة والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، إلى جانب مجموع درجات الطالب وشروط التحويل المناظر وغير المناظر والتوزيع الجغرافي.



تقليل الاغتراب

ضوابط مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات

وينبغي للطلاب الراغبين في الاستفادة من تقليل الاغتراب 2026-2027 مراجعة شروط الكلية أو المعهد المطلوب التحويل إليه قبل تسجيل الطلب، خاصة فيما يتعلق باختبارات القدرات أو الحد الأدنى للقبول.

كما يجب التأكد من إدخال البيانات والرغبات بشكل صحيح، وعدم إعادة تسجيل رغبات سبق رفضها بسبب عدم وجود أماكن شاغرة، وفق التنبيه الصادر عن وزارة التعليم العالي.

وبعد إعلان النتيجة، يلتزم الطالب بالكلية أو المعهد الذي تم قبول تحويله إليه وفقًا للنتيجة الرسمية الصادرة عن مكتب التنسيق.