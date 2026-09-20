أسامة كبير: التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تكشف عن تغير أساليب المواجهة

قال اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تكشف عن تغير في أساليب المواجهة، مشيرًا إلى ما وصفه باستفادة جماعة الحوثي من الاستراتيجية الإيرانية في التعامل مع الصراعات الإقليمية والدولية.

وأوضح كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحوثيين يمثلون قوة غير نظامية، وأن الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة قد تمتد تداعياتها إلى دول عربية أخرى.

تداعيات الصراع المرتبط بالحوثيين

وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال معرضة لتداعيات الصراع المرتبط بالحوثيين في منطقة باب المندب، معتبرًا أن أمنها يتأثر بالتطورات والصراعات التي تشهدها دول المنطقة.

وتطرق كبير إلى الأوضاع على الجبهات المختلفة، موضحًا أن وجود حزب الله في جنوب لبنان يمثل عاملًا مؤثرًا في قدرة إسرائيل على التوغل شمالًا، بينما أشار إلى اختلاف الوضع في سوريا في ظل عدم وجود قوة عسكرية مماثلة، بحسب تقييمه.

الولايات المتحدة وإسرائيل

كما تحدث عن المواجهة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، معتبرًا أن طهران تسعى إلى إدارة صراع طويل الأمد مع خصومها، بالتزامن مع ظروف سياسية وانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل.