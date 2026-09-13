وزير دفاع إسرائيل: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان قبل نزع سلاح حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية التي أقامتها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاتخاذ خطوات عسكرية للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر.

وأضاف أن مرتفعات علي الطاهر تُعد جزءاً من المنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان، مشدداً على أن إسرائيل ستمنع أي محاولة من جانب حزب الله للعودة إلى المنطقة أو التمركز فيها.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن الجيش «سيُقضي على كل من يقترب من مرتفعات علي الطاهر»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية في حالة استعداد عملياتي للسيطرة على المرتفعات، في تصعيد جديد للتوتر على الحدود اللبنانية.