منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2010، تدريباته، اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية، تحت قيادة مديره الفني عبدالستار صبري.

ويخوض منتخب الناشئين برنامجا إعدادايا، في إطار الاستعداد لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا.

وشهدت التدريبات حالة كبيرة من الحماس والتركيز والجدية بين جميع اللاعبين، في ظل المنافسة القوية التي تسود العناصر الموجودة داخل المعسكر، حيث يسعى كل لاعب إلى تقديم أفضل ما لديه، من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وحجز مكانه ضمن القائمة النهائية للمنتخب.

ولا يزال الجهاز الفني في مرحلة انتقاء واختبار اللاعبين، بهدف الوقوف على أفضل العناصر، وأكثرها قدرة على تمثيل منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، وفقا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.