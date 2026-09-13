قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف الخشاب: محمود صلاح أفضل من زيزو وبن شرقي ويحتاج الدعم والمساندة
أسامة عبد الحي: أعداد هجرة الأطباء تمثل مؤشرًا يستحق المتابعة
وزارة الأوقاف: "احترام الرموز" موضوع خطبة الجمعة القادمة
المتحدث العسكري: مصر دولة عظيمة تمتلك قوات مسلحة قوية مستمدة من تلاحم الشعب المصري
المتحدث العسكري: معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يواكب المعارض العالمية المرتبطة بأسماء المدن
الجيش اليمني يستعيد مواقع غربي تعز ويوسع عملياته بإسناد جوي
عمرو أديب: تأمين مسارات التجارة هم مصري أصيل.. وباب المندب سبب صراعات وحروب عبر التاريخ
حسام عبد الغفار: كل كلية طب يجب أن يكون لديها مستشفى تابعا لها
المتحدث العسكري: معرض العلمين للطيران يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على استضافة الفعاليات الكبرى
بتوجيهات رئيس الجامعة.. الأزهر يعلن جدول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة
منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا
نشأت الديهي: الرئيس السيسي رمانة ميزان المنطقة ومصر حاضرة بقوة في قمة البريكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
أ ش أ

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2010، تدريباته، اليوم الأحد، بمركز المنتخبات الوطنية، تحت قيادة مديره الفني عبدالستار صبري.

ويخوض منتخب الناشئين برنامجا إعدادايا، في إطار الاستعداد لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا.

وشهدت التدريبات حالة كبيرة من الحماس والتركيز والجدية بين جميع اللاعبين، في ظل المنافسة القوية التي تسود العناصر الموجودة داخل المعسكر، حيث يسعى كل لاعب إلى تقديم أفضل ما لديه، من أجل نيل ثقة الجهاز الفني، وحجز مكانه ضمن القائمة النهائية للمنتخب.

ولا يزال الجهاز الفني في مرحلة انتقاء واختبار اللاعبين، بهدف الوقوف على أفضل العناصر، وأكثرها قدرة على تمثيل منتخب مصر، خلال المرحلة المقبلة، وفقا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2010 منتخب الناشئين الجهاز الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

ترشيحاتنا

نور

اختيارنا كان صح.. أول انطباعات سكان نور بعد الاستلام: تكنولوجيا ومساحات خضراء وتصميم مختلف

فيتش

فيتش: اقتصاد مصر في 2026 أقوى بكثير مقارنة بـ 2023 و2024 بفضل الإصلاحات الهيكلية

تأشيرة مصر

شركات السياحة: العمل بـ تأشيرة الدخول عند الوصول 15 سبتمبر

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد