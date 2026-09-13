حماة الوطن يدشن معارض "أهلاً مدارس" بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الأسر

دشن حزب حماة الوطن، معارض "أهلاً مدارس" في جميع محافظات الجمهورية، لتوفير الأدوات والمستلزمات الدراسية للطلاب بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مساندة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد الحزب أن تنظيم هذه المعارض في كافة المحافظات يأتي انطلاقاً من إيمانه بدوره المجتمعي والوطني، وحرصه على دعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين، ومساندة جميع الأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح حماة الوطن أن المعارض تشمل كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، من الأدوات المكتبية، الحقائب المدرسية، والزي المدرسي، بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأشار الحزب، إلى أن الأمانات المركزية وأمانات المحافظات والمراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، تكثف جهودها لضمان وصول المعارض إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، من خلال إقامة منافذ ثابتة ومتحركة للتيسير على المواطنين.

وأعلن حزب حماة الوطن، استمرار مبادراته المجتمعية خلال الفترة المقبلة، تأكيداً على وقوفه بجانب المواطن المصري ودعمه الكامل لخطط الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.