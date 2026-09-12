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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: عضوية مصر في بريكس تمنح الاقتصاد مساحة أوسع للحركة والاستثمار

بريكس
بريكس

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تؤكد أن مصر أصبحت طرفًا فاعلًا في التكتلات الاقتصادية الصاعدة، وأن الدولة المصرية تنظر إلى عضوية بريكس باعتبارها أداة لتعزيز المصالح الاقتصادية الوطنية وليس مجرد حضور سياسي في المحافل الدولية.

قمة تجمع البريكس

وأوضح أن أحد أهم المكاسب التي يمكن تحقيقها يتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات من دول التجمع إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى توسعات ورؤوس أموال وتكنولوجيا حديثة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بيئة ومقومات جاذبة للمستثمر الذي يبحث عن قاعدة إنتاج تخدم أكثر من سوق.

وأضاف صالح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تمثل منصة مهمة لتعميق الشراكة مع دول بريكس، من خلال إقامة مشروعات صناعية ولوجستية تستفيد من الموقع الفريد لقناة السويس، وتوجه جزءًا من إنتاجها إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تركيزًا أكبر على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، لأن جذب مصنع أو مشروع إنتاجي لا يقتصر أثره على رأس المال الذي يدخل الدولة، وإنما يمتد إلى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة أصبحت ملفات اقتصادية رئيسية داخل أجندة بريكس، وأن مصر تمتلك فرصة كبيرة للدخول في شراكات جديدة بهذه المجالات، خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.

زيادة التبادل التجاري مع دول بريكس

وأشار صالح إلى أن زيادة التبادل التجاري مع دول بريكس خلال السنوات الأخيرة تؤكد أن العلاقات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن الطموح يجب أن يكون أكبر من مجرد المحافظة على معدلات النمو الحالية، من خلال وضع مستهدفات واضحة لزيادة الصادرات المصرية وجذب استثمارات ذات جودة عالية.

وشدد المستشار محمد مجدي صالح على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية اقتصادية تقوم على تنويع الشركاء والأسواق ومصادر التمويل والاستثمار، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني ويمنحه قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الدولية وتحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.

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