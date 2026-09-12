ممثل الهند سابقًا في «بريكس»: المجموعة قادرة على توحيد المواقف رغم اختلاف دولها

قال سانجاي باتاتشاريا، الممثل السابق للهند في مجموعة بريكس، إن الحرب الإيرانية أثارت مخاوف مؤسسية واسعة، بعدما لم تقتصر تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة وإنما امتدت آثارها إلى دول أخرى، من بينها الهند.

معالجة الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده تبنت منذ بداية المواجهة موقفًا داعمًا لوقف إطلاق النار واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن العمليات العسكرية تسببت في أضرار طالت مواقع وأصولًا داخل إيران، إلى جانب تداعيات على دول الخليج، معربًا عن أمله في أن يقود وقف إطلاق النار إلى استعادة الاستقرار.

اختلاف المواقف بين دول بريكس

وأكد باتاتشاريا أن اختلاف المواقف بين دول بريكس لا يعني استحالة التوصل إلى أجندة مشتركة، مشيرًا إلى أن التجمع يضم دولًا متنوعة قد تتباين رؤاها السياسية، لكنها تلتقي حول هدف أساسي يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين أوضاع شعوبها.

تحقيق الاستقرار والتنمية

وأشار إلى أن دول بريكس تسعى كذلك إلى طرح قضايا إصلاح منظومة الحوكمة العالمية بصورة أكثر وضوحًا، مؤكدًا أن التجمع لا يستهدف الوقوف ضد أي طرف، وإنما يركز على تحقيق الاستقرار والتنمية، وهو ما يمكن أن يشكل أرضية مشتركة للتعاون بين أعضائه.