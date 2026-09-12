برلماني: قمة بريكس فرصة لتعزيز التعاون الصحي وتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية

أكد سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «بريكس» تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المصري مع الدول الأعضاء في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي، الذي أصبح أحد الملفات الرئيسية في خطط التنمية وبناء الإنسان.

قمة تجمع البريكس

وأضاف أن التعاون مع دول تجمع «بريكس» يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر في مجالات توطين صناعة الدواء والمستلزمات والأجهزة الطبية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة، إلى جانب دعم البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي وتقليل فاتورة الاستيراد.

تطوير الصناعات الطبية

وأشار الخولي إلى أن تطوير الصناعات الطبية لا يمثل ملفًا اقتصاديًا فقط، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الصحي للمواطنين، لذلك فإن توسيع الشراكات الدولية في هذا المجال يمكن أن يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع دعم فرص التصدير مستقبلًا إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وشدد أمين سر لجنة الصحة على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تفتح مسارات جديدة أمام الدولة المصرية لتحقيق أهدافها التنموية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة القصوى من عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، وتحويل الاتفاقات والشراكات إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.