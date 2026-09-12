العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران

أعلنت السلطات العراقية العثور على منصات يُشتبه في استخدامها لإطلاق طائرات مسيّرة، قرب الحدود مع إيران، في تطور يأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتزايد الضغوط على بغداد لمنع استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ هجمات ضد دول الجوار.

ويكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة؛ في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بهجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في السعودية.

وكانت الرياض قد أعلنت تعرض خط أنابيب النفط «شرق-غرب» لهجمات بطائرات مسيّرة، مؤكدة أن الطائرات أُطلقت من الأراضي العراقية، فيما أعلنت بغداد فتح تحقيقات في الواقعة.

وتزامناً مع التحقيقات، اتخذ العراق إجراءات أمنية على الحدود مع إيران، شملت إغلاق معبر الشلامجة، في إطار تحركات تهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن الهجمات ومنع تكرار استخدامها للأراضي العراقية كنقطة انطلاق لعمليات عسكرية خارج الحدود.

ويأتي العثور على منصات إطلاق المسيّرات في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحدياً متزايداً يتمثل في ضبط نشاط الفصائل المسلحة ومنعها من الانخراط في الصراع الإقليمي.

وتضغط الحكومة على الجماعات المسلحة لتسليم أسلحتها للدولة، مع تحديد نهاية سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ خطة نزع سلاح الفصائل غير الحكومية، وسط رفض جماعات نافذة لهذه الخطوة، وفق "رويترز".

وتخشى بغداد من أن يؤدي استمرار استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات خارجية إلى تعريض البلاد لتداعيات عسكرية وسياسية، خصوصاً مع اتساع نطاق المواجهات المرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة.

ويشير التطور الأخير إلى أن السلطات العراقية تسعى إلى تشديد الرقابة على المناطق الحدودية والمنشآت التي يمكن استخدامها لإطلاق الطائرات المسيّرة، بالتزامن مع التحقيق في مصادر الهجمات الأخيرة والجهات التي تقف وراءها.

ويظل تحديد الجهة التي أقامت منصات الإطلاق أو استخدمتها بحاجة إلى نتائج التحقيقات العراقية الرسمية، خصوصاً أن وجود المنصات لا يثبت بمفرده هوية منفذي الهجمات أو الجهة التي تقف خلفها.