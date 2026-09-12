الحج السياحي 2027.. الأسعار والشروط ومواعيد التسجيل الرسمية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن انطلاق موسم الحج السياحي 2027 برؤية تنظيمية متطورة توفر باقات تنافسية تبدأ من 230 ألف جنيه، لتلبية تطلعات الراغبين في أداء الفريضة، ومع فتح باب التسجيل الإلكتروني وتحديد مواعيد القرعة العلنية، تتسابق الشركات المعتمدة لتقديم خدمات متميزة تضمن راحة ضيوف الرحمن.



استمرار التسجيل في قرعة الحج السياحي 2027

بدأ تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، من يوم الجمعة 4 سبتمبر ويستمر التقديم في القرعة حتى يوم 27 سبتمبر الجاري.

من المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لكافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع فتح باب تقديم شركات السياحة لطلباتها لتنظيم الحج.

خطوات التقديم للحج السياحي

تبدأ إجراءات التقديم باختيار شركة سياحة معتمدة، ثم تقديم المستندات المطلوبة واستكمال بيانات طلب الحج، وتشمل الإجراءات الأساسية:

- تقديم بطاقة الرقم القومي السارية وجواز السفر وفق الضوابط المحددة.

- اختيار البرنامج المناسب وفق المستوى والخدمات المقدمة.

- سداد مقدم جدية الحجز المقرر.

- مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها، خاصة البيانات الصحية.

- الاحتفاظ بالعقد وإيصالات السداد والمستندات الخاصة بالتقديم.

شروط التقدم للحج السياحي 2027

وتتضمن الضوابط المنظمة للموسم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، بينما يشترط ألا يقل سن المرافق عن 12 عاما، على أن يتم احتساب السن وفق التاريخ المحدد في ضوابط الموسم، وهو 28 يناير 2027.

كما تشترط الضوابط عدم سبق أداء فريضة الحج من خلال أي جهة منظمة للحج في المواسم السابقة، إلى جانب اجتياز الفحوص الطبية واستيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.

أسعار برامج الحج السياحي2027

وجاءت أسعار برامج الحج السياحي لموسم 1448هـ/2027 وفق المستويات المختلفة كالآتي:

- بلغ سعر الحج السياحي أبراج: 580 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي مخيمات

- بلغ سعر الحج السياحي مخيمات «أ»: 650 ألف جنيه.

- بلغ سعر الحج السياحي مخيمات «ب»: 545 ألف جنيه.

- بلغ سعر الحج السياحي مخيمات «ج»: 395 ألف جنيه.



أسعار الحج السياحي الاقتصادي

- بلغ سعر الحج الاقتصادي «أ»: 310 آلاف جنيه.

- بلغ سعر الحج الاقتصادي «ب»: 290 ألف جنيه.

- بلغ سعر الحج الاقتصادي «ج»: 270 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي البري

- بلغ سعر الحج البري «أ»: 260 ألف جنيه.

- بلغ سعر الحج البري «ب»: 255 ألف جنيه.

- بلغ سعر الحج البري «ج»: 230 ألف جنيه.

وتُعد هذه الأسعار حدًا أقصى للبرامج وفق الضوابط المعتمدة، بما يعني أنه يجوز لشركات السياحة، طرح برامج بأسعار أقل من هذه الحدود، مع الالتزام بالمواصفات والخدمات التي يتم الإعلان عنها والتعاقد عليها مع الحجاج.



ضوابط الحج السياحي 2027

وجاءت أبرز ما تضمنته الضوابط المعتمدة لموسم الحج المقبل ما يلي:

-تأكيد الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين الشركة وحاج السياحة، وإلزام كافة أطراف التعاقد، سواء الشركة رأس التضامن أو الشركة المتضامنة أو الحاج، بما تم الاتفاق عليه من خدمات وبرامج وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات وغيرها من عناصر برنامج الحج، بما يُعزز حماية حقوق جميع الأطراف.

-وتضمنت المستجدات وضع آلية لتنظيم الخدمات الإضافية التي يتم تقديمها لحجاج السياحة، بحيث يتم تنفيذها بموجب عقد بين الشركة والحاج يوضح طبيعة الخدمة المقدمة ووصفها والسعر المتفق عليه، وإدراجها ضمن البرنامج النهائي قبل اعتماده من الوزارة، مع عدم إبرام اتفاقات تتعلق بتحسين الخدمات بالمشاعر المقدسة أو بالسكن إلا بعد إخطار الوزارة والحصول على الموافقة اللازمة، بما يحافظ على حقوق الشركة والحاج على حد سواء ويحول دون فرض أي خدمات أو تكاليف إضافية خارج إطار التعاقد.

-أولت الضوابط اهتماما كبيرا بتطبيق (رفيق) الذي أطلقته الوزارة بداية من موسم الحج الماضي لخدمة حجاج السياحة المصريين، حيث تلتزم شركات السياحة بإخطار حجاجها بالتطبيق وإنشاء حسابات دخول لهم أثناء التعاقد، وتوجيههم لرفع ما يُفيد التعاقد من عقد الرحلة وإيصال السداد، كما يلتزم مشرفو الشركات باستخدام التطبيق والتفاعل مع البلاغات والإشعارات الواردة من الوزارة أو الحجاج.

-ويُتيح التطبيق متابعة النقاط الرئيسية الخاصة برحلة الحاج، ومن بينها تسجيل مغادرة الرحلة من منفذ السفر من مصر، والوصول إلى مقار الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسجيل العودة إلى المنافذ المصرية، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن الحالات المرضية والوفيات وحالات الفقد، بما يُعزز التواصل المباشر بين الحاج والمشرف والوزارة ويرفع كفاءة منظومة تلقي البلاغات والشكاوى.

- تلتزم الشركات بإدراج اسم الحاج ورقم جواز السفر ورقم الرحلة وفندقي مكة المكرمة والمدينة المنورة واسم المشرف ورقم هاتفه على حقائب الحجاج، إلى جانب توجيههم باقتناء حقيبة ظهر تتضمن بعض الأغراض الأساسية التي تكفي لمدة 24 ساعة، بهدف الحد من آثار تأخر أو فقد الأمتعة وتسهيل سرعة الوصول إليها.

-كما تضمنت الضوابط العمل على الحجز المبكر لمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بما يُسهم في توفير أماكن متميزة لهم، فضلاً عن إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام شركات السياحة في اختيار السكن المُخصص لحجاجها بمكة المكرمة، حيث تم تحديد أقصى مسافة مسموح بها للسكن عند 4 آلاف متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق اعتمادها في المواسم السابقة، مع إمكانية استحداث مناطق جديدة بعد معاينتها والتأكد من توافر الخدمات اللازمة واعتمادها من لجان الوزارة.

-إطلاق لأول مرة منظومة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة سيتم إتاحتها للحجاج عبر (تطبيق رفيق)، بحيث تقوم على ثلاثة محاور بإجمالي تقييم 100%، تنقسم بين تقييم شركة السياحة بنسبة 50%، وتقييم مشرفي الشركة بنسبة 30%، والتقييم العام للحجاج لمستوى الخدمات المقدمة بنسبة 20%.

-وتشمل معايير التقييم دقة البيانات، والالتزام بالمواعيد والتوقيتات، ومطابقة التنفيذ للبرنامج، ومتابعة سفر وعودة الحجاج، ومدى التفاعل مع البلاغات والإشعارات الموجودة عبر التطبيق، إلى جانب عدد من المعايير المرتبطة بأداء المشرفين.

-وفيما يتعلق ببرامج الحج السياحي البري، تضمنت الضوابط مجموعة من الاشتراطات والإجراءات التي تستهدف تعزيز معدلات الأمان خلال رحلة الحاج، حيث تلتزم شركات السياحة بتنفيذ الرحلات وفق مسارات الحج البري التي تحددها المملكة العربية السعودية، وأن يكون قدوم ومغادرة الحجاج براً عبر منفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجانب السعودي، مع الالتزام بالمواعيد المُحددة للعبارات في مينائي نويبع والعقبة، والتعاقد مع إحدى شركات النقل التابعة للنقابة العامة للسيارات بالمملكة لنقل الحجاج داخل الأراضي السعودية.

-كما اشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيسات المستخدمة في تنفيذ الحج البري عن موديل عام 2023، وألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكباً، مع اجتياز الأتوبيس الفحص السياحي والفني المُقرر من الوزارة، وتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس طوال مدة البرنامج، إلى جانب تفعيل خدمة التجوال الدولي لشريحة جهاز التتبع، والتأكد من صلاحية وكفاءة جهاز التتبع وجهاز مُحدد السرعة طوال مدة الرحلة.

-وتضمنت الاشتراطات كذلك توفير مستلزمات الوقاية والسلامة داخل الأتوبيسات، ومن بينها الكراسي المتحركة وطفايات الحريق وحقائب الإسعافات الأولية ومستلزمات وقطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطال الطارئة. كما وضعت الضوابط عدداً من الاشتراطات الخاصة بالسائقين، من بينها أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مُقيدين بسجلات الوزارة، مع ضرورة اجتيازهم للدورات التدريبية والكشف الطبي المُقرر، مع حظر العبث أو فصل أو تعطيل جهاز التتبع (GPS) أو جهاز مُحدد السرعة بأي صورة، بما يضمن سلامة الحجاج وانتظام رحلات الحج البري في مرحلتي الذهاب والعودة.