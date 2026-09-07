قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي
محافظ القاهرة: زرع أشجار جديدة في شارع جامعة الدول العربية قريبا
حاجة نفخر بيها.. عمرو أديب: المصريين أصبحوا حساسين تجاه أي حد بيقطع شجرة
حسم المعركة عسكريا.. مساعد وزير الدفاع اليمني: قرار تحرير صنعاء «صَدَر»
محدش يشتريها| مدارس النيل تحذر الطلاب من تداول كتب ومذكرات تجارية منسوبة لها
تعليم جنوب سيناء: وصول الكتب لجميع المدارس.. وبدء الدراسة تدريجيًا لمنع التكدس
روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه
بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟
إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين
اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز
عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل التقديم للحج السياحي.. احمي نفسك من النصب وضياع أموالك

الحج السياحي
الحج السياحي
قسم الأخبار

استعدادات مكثفة تنفذها شركات السياحة لاستقبال الراغبين في الحج السياحي 2027، وسط تشديدات من الجهة الإدارية وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات من الكيانات الوهمية وصفحات السوشيال ميديا الغير مرخص لها.

ونحو الحافظ على أموال الراغبين في أداء الحج السياحي 2027، اطلق غرفة شركات السياحة تحذيرات عاجلة من التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، مؤكدة أن التعامل مع الشركات السياحية المرخصة هو الطريق الآمن لحفظ حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المتعاقد عليها.

التقدم للحج السياحي


وأكدت الغرفة أن الشركات السياحية تواصل استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي، وتسجيل بياناتهم وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للموسم، داعية إلى الاعتماد على القنوات الرسمية وعدم الانسياق وراء العروض أو الإعلانات الصادرة عن جهات غير مرخصة.


وشددت الغرفة على ضرورة التأكد من أن الشركة التي يتعامل معها المواطن حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وأن يتم التعاقد معها بصورة رسمية، مع الاحتفاظ بالعقود وإيصالات السداد وكافة المستندات الخاصة بالبرنامج.

وأوضحت الغرفة أن التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية يحمل مخاطر كبيرة، من بينها فقدان الأموال أو عدم الحصول على الخدمات التي تم الاتفاق عليها، فضلًا عن صعوبة استرداد الحقوق في حال التعامل مع جهات غير خاضعة للرقابة الرسمية.


وحذرت الغرفة المواطنين من دفع أي مبالغ مالية لأشخاص أو جهات غير معلومة الصفة القانونية، مؤكدة ضرورة التحقق من هوية الجهة المعلنة وترخيصها قبل اتخاذ أي خطوة أو سداد أي مبالغ، خاصة في ظل انتشار إعلانات الحج عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وأكدت غرفة السياحة التزام الشركات بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج، والعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، وتحت رقابة الوزارة وبما يضمن تنظيم الموسم بصورة تحفظ حقوق الحجاج وتدعم الالتزام في تنفيذ البرامج والخدمات.


وتهيب الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، تحري الدقة عند اختيار الشركة السياحية، وعدم التعامل مع أي وسيط أو كيان غير شرعي، والتأكد من إتمام الحجز والتعاقد من خلال شركة سياحية مرخصة. والبعد عن وعود نشطاء السوشيال ميديا وبرامجهم الوهمية حفظا لحقوق المواطنين. 

شركات السياحة الحج السياحي الحج السياحي 2027 الحج السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يواجه الفائز من كيتارا ومقديشيو سيتي في دور الـ32 بالكونفدرالية

بيراميدز

عبد الجليل: أخشى من بيراميدز.. ويذكرني بأهلي الجيل الذهبي

مبابي

الأنسب لي.. مبابي يطمح للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

بالصور

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

المزيد