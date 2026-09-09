قرعة الحج بجنوب سيناء.. 42 فائزًا و21 بقائمة الانتظار

أُجريت بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، مراسم قرعة الحج العلنية لعام 2027م/1448هـ، تحت رعاية وزارة الداخلية، لاختيار الفائزين من بين المتقدمين لأداء فريضة الحج، بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حبيب العوضي، مدير أمن جنوب سيناء، والعميد حاتم نجيب، مفتش الداخلية لأمن جنوب سيناء، إلى جانب جمع غفير من المتقدمين وأسرهم.

وأسفرت القرعة عن فوز 42 مواطنًا، من بينهم مقعدان مخصصان لكبار السن من مدينة أبو زنيمة، بالإضافة إلى 40 فائزًا بالقرعة الأساسية، جرى توزيعهم على مدن المحافظة على النحو التالي:

طور سيناء: 9 فائزين.

شرم الشيخ: 14 فائزًا.

رأس سدر: 4 فائزين.

أبو زنيمة وأبو رديس: 4 فائزين.

نويبع وطابا: 6 فائزين.

دهب: 3 فائزين.

كما أُعلنت قائمة الاحتياطي بإجمالي 21 مواطنًا، بنسبة 50% وفقًا للتعليمات المنظمة، ليحلوا محل أي من الفائزين الأساسيين في حال اعتذاره أو عدم استكماله إجراءات الحج.

وجاء توزيع قائمة الانتظار على مدن المحافظة كالتالي:

طور سيناء: 5 مواطنين.

شرم الشيخ: 8 مواطنين.

رأس سدر: مواطنان.

أبو زنيمة وأبو رديس: مواطنان.

نويبع وطابا: 3 مواطنين.

دهب: مواطن واحد.

وفي ختام مراسم القرعة، هنأ مدير أمن جنوب سيناء الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا إياهم إلى أن يكونوا خير سفراء لمصر ومحافظة جنوب سيناء خلال أداء مناسك الحج.

كما نقل السكرتير العام للمحافظة تهنئة اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، إلى الفائزين، مؤكدًا حرص المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على تقديم الدعم الكامل للحجاج وتيسير إجراءات السفر، وتوفير اللوجستية اللازمة، بما يضمن أداءهم للمناسك في سهولة ويسر، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.