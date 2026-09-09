رفض طلب بيراميدز لتأجيل مواجهة إنبي بسبب معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف رابطة الأندية المصرية من طلب نادي بيراميدز بشأن تعديل موعد مباراته أمام إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور، أن إدارة بيراميدز تقدمت بطلب إلى رابطة الأندية لتأجيل مواجهة الفريق أمام إنبي لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 17 سبتمبر الجاري بدلًا من موعدها المحدد يوم 16 من الشهر نفسه.

وأشار الغندور إلى أن طلب بيراميدز جاء بسبب ارتباط الفريق بمواجهة جورماهيا الكيني، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي، في إياب منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز يرغب في الحصول على يوم إضافي بين المباراتين، خاصة مع أهمية المواجهة الأفريقية وارتباط الفريق بالمشاركة في أكثر من بطولة خلال الفترة الحالية.

وأكد الغندور أن رابطة الأندية رفضت طلب بيراميدز بشأن ترحيل المباراة لمدة 24 ساعة، بسبب تعارض الموعد المقترح مع انطلاق معسكر منتخب مصر، والمقرر له يوم 17 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يتمسك بانضمام جميع اللاعبين إلى المعسكر منذ يومه الأول، وهو ما دفع رابطة الأندية إلى عدم الموافقة على طلب بيراميدز وتثبيت موعد المباراة.