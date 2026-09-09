تطورات حاسمة في صفقة رحيل بيزيرا عن الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر المستجدات الخاصة بمستقبل خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل وجود اهتمام من جانب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بالحصول على خدماته.

وأوضح الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يدخل حتى الآن في مفاوضات مباشرة مع خوان بيزيرا أو إدارة النادي الإماراتي، مشيرًا إلى أن الاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية كانت مع والد اللاعب ومحاميه.

وأشار خالد الغندور إلى أن صفقة انتقال بيزيرا قد تشهد حسمًا نهائيًا خلال الأيام الأربعة المقبلة، لافتًا إلى أن الزمالك وضع شرطًا أساسيًا لإتمام الاتفاق، وهو حضور اللاعب إلى القاهرة قبل استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالصفقة.

وأضاف أن إدارة الزمالك تستهدف الحصول على مقابل مالي يصل إلى 6 ملايين دولار، إلى جانب مليون دولار كحوافز إضافية «بونص».

وفي المقابل، أوضح الغندور أن الصفقة قد يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي مقابل 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، في حال التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتترقب جماهير الزمالك الساعات المقبلة لمعرفة الموقف النهائي من مستقبل بيزيرا، خاصة مع اقتراب المفاوضات من مرحلة الحسم، سواء باستمرار اللاعب مع الفريق أو انتقاله إلى الدوري الإماراتي.