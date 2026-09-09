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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استاد القاهرة الدولي يستضيف بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

بطولة افريقيا للطائرة
بطولة افريقيا للطائرة
محمد سمير

قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني، إقامة بطولة أفريقيا للناشئين تحت 19 سنة على ملاعب استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

تبدأ منافسات البطولة بإقامة منافسات الفرق ثم استكمال باقي المنافسات الأخرى سواء على صعيد الفردي أو الزوجي.

ويأمل مسؤولو اتحاد الريشة الطائرة في تجهيز لاعبي المنتخب الوطني بالشكل الأمثل حيث أن هذه البطولة ستكون بروفة قوية للغاية وإعداد مميز للاعبينا قبل خوض بطولة العالم للناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وأكدت الدكتورة هادية حسني أن المنتخب الوطني جاهز للبطولة القارية والمنافسة على لقبها مع صفوة المنتخبات الأفريقية.

وأضافت أن اللاعبين يضعون أمامهم هدف واحد هو التتويج بلقب البطولة وهو ما سيساعدهم بصورة كبيرة في تحقيق نتيجة طيبة بدور المجموعات في بطولة العالم لاسيما أن مجموعتنا تضم منتخبين أفريقين إلى جانبنا وهما: “نيجيريا - غانا”، حيث ستكون لقاءاتهم بروفة قوية قبل المواجهات الحاسمة في بطولة العالم.

ومن المقرر، أن يعلن الاتحاد المصري خلال الأيام القليلة المقبلة عن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة استاد القاهرة الدولي الريشة الطائرة ناشئي الريشة الطائرة

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