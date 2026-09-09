أيمن الرمادي لـ جماهير الزمالك: أوفى جمهور في العالم

وجه أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للزمالك والحالي للبنك الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد المبادرة الطيبة التي قامت بها الجماهير تجاهه وتمنياتها له بالسلامة.

وقال أيمن الرمادي، عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك، ردًا على رسالة جماهير الزمالك التي وجهت له «سلامتك يا رمادي»: «مش جديد على جمهور الزمالك إنهم يعملوا كده، وهم أوفى جمهور في العالم».

وأعرب المدير الفني السابق للزمالك عن تقديره الكبير لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أن مواقف جماهير الزمالك الداعمة والإنسانية ليست غريبة عليهم، وأن الوفاء يظل من أبرز الصفات التي تميز الجماهير البيضاء.

وجاءت رسالة الرمادي عقب رفع جماهير الزمالك لافتة في المدرجات خلال مباراة الفريق أمام أبو قير للأسمدة، حملت عبارة: «سلامتك يا رمادي»، في لفتة نالت تقديره وأسعدته.

وأشار الرمادي إلى أن المحنة التي مر بها أظهرت له معدن أشخاص وصفهم بالأصيلين، موجهًا الشكر إلى أفراد الجهاز الفني والإداري، وعلى رأسهم عاصم صلاح، ومحمد عبد المنعم، وسامي الشيشيني، وأيمن صبحي.

واختتم أيمن الرمادي رسالته بتوجيه الشكر مجددًا إلى اللواء أشرف نصار، مؤكدًا أنه لم يتركه لحظة، قبل أن يختتم قائلًا: «وفي النهاية الحمد لله رب العالمين».