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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: 43 حملة تفتيشية بـ16 محافظة.. وإحالة 29 حالة للنيابات المختصة بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم، الأربعاء، حول أبرز جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أغسطس 2026 فى مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أداء الوحدات المحلية.

تنفيذ 43 حملة تفتيش 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ القطاع (43) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوى) على 16 محافظة هى “القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والسويس، ودمياط”، حيث تم التفتيش والمرور على بعض الوحدات المحلية لمتابعة منظومة العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة في عدد من الملفات التي تهم المواطنين.

فحص 34 شكوى للمواطنين

وقالت الدكتورة منال عوض إن القطاع فحص 34 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في عدد من المحافظات تشمل “التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية”، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من صعوبات، وذلـك في "مدينة أسيوط، ومركز ومدينة نبروه، ومركز ومدينة ميت غمر، ومركز ومدينة أشمون، وحي البساتين، ومركز ومدينة بسيون، ومركز ومدينة ساقلتة، وحي النزهة، وحي السلام أول، ومركز ومدينة شبين القناطر ، حي المعادي ، مركز ومدينة اشمون ،مركز ومدينة الزقازيق، ومركز ومدينة شبين القناطر، وحي شرق مدينة نصر، ومدينة دهب، وحي العجوزة، ومركز ومدينة نجع حمادي، ومركز ومدينة السادات، وحي النزهة، وحي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة القناطر الخيرية، وديوان عام محافظة الأقصر، وحي الطالبية، وحي إمبابة، ومركز ومدينة سوهاج، ومركز ومدينة كفر الزيات، ومركز ومدينة منشأة القناطر، ومركز ومدينة الخانكة، ومركز ومدينة رأس غارب، وحي مصر القديمة، ومركز ومدينة دسوق، ومركز ومدينة الزرقا، وحي الوراق، ومركز ومدينة الغردقة، وحي دار السلام، وحي باب الشعرية، وحي شبرا الخيمة".

إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال شهر أغسطس الماضى أسفرت عن إحالة 29 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بالمحافظات بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

وشددت الدكتورة منال عوض على الاهتمام الذى توليه الوزارة لدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة لرصد أي قصور أو مخالفات داخل الوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المحليات، ومتابعة تنفيذ تكليفات وتوجهات الدولة في الملفات التي تهم المواطنين وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

لن نتهاون مع أي تقصير

وأكدت الدكتور منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبان مخالفة ومتغيرات غير قانونية، ولا بد من التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

منال عوض التنمية المحلية أغسطس 2026 تقويم الأداء والمتابعة المحافظات

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