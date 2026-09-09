بوتين يهنئ نظيره الكوري الشمالي في برقية خاصة.. فماذا قال فيها؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مواصلة العمل الوثيق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس بلاده.

أكد بوتين أن العلاقات بين موسكو وبيونج يانج تقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والمساعدة المتبادلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية.

وقال بوتين، في برقية تهنئة نشر نصها الإعلام الكوري الشمالي، مخاطبًا كيم جونج أون: "أيها الرفيق كيم جونج أون، صديقي العزيز، تقبلوا خالص التهاني"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لطالما بُنيت على أساس الصداقة وحسن الجوار والمساعدة المتبادلة بينهما بما يخدم مصالح الأمتين.



