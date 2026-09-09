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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع طاجيكستان

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع طاجيكستان
وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع طاجيكستان
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع طاجيكستان في المستقبل من أجل تحقيق مزيد من الازدهار لكلا البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو لتهنئة طاجيكستان بمناسبة عيد استقلالها الخامس والثلاثين الذي يوافق يوم التاسع من سبتمبر، نشرته الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو، في بيانه،: "تتشارك الولايات المتحدة وطاجيكستان في اهتمام قوي بوجود منطقة آسيا الوسطى تتمتع بالسيادة والأمن والازدهار. ويساهم تعاوننا في مجالي أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في حماية بلدينا وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأشار إلى أن "استضافة طاجيكستان لمنتدى "B5+1" في دوشنبه يوفر فرصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار، بما في ذلك الفرص المتاحة للشركات الأمريكية".

وأضاف روبيو: "في الوقت الذي تحتفل فيه طاجيكستان بهذه المناسبة الهامة، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز شراكتنا والعمل معا لدفع عجلة الأمن والفرص الاقتصادية. ونحن نتطلع إلى توطيد الروابط بين شعبينا ودعم تحقيق مزيد من الازدهار لكلا البلدين".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعزيز العلاقات مع طاجيكستان منطقة آسيا الوسطى

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