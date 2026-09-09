رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

إيغو أوبيريبو، المعروف بـ«تايني»، توفي عن عمر 43 عامًا، خلال رحلة إلى تايلاند كان يقضيها برفقة زوجته في بانكوك.

إجراء تجميلي مثير للجدل

وخلال الرحلة، خضع لإجراء تجميلي مثير للجدل، كان الهدف منه تكبير عضوه التناسلي، وتضمن حقن نحو 40 ملليلترًا من مادة تجميلية.

لحظات تحولت إلى كابوس

وبعد الإجراء، توجه برفقة زوجته إلى جلسة تدليك، لكنه شعر بألم مفاجئ في الصدر وفقد وعيه مرتين.

ونُقل سريعًا إلى المستشفى، إلا أن حالته بدأت في التدهور بشكل مفاجئ.

الأطباء يكشفون السبب

وشخّص الأطباء حالته بأنها انسداد رئوي، ورغم محاولات إنعاشه لأكثر من 100 دقيقة، فارق الحياة.

وكشف التشريح عن وجود آثار لحمض الهيالورونيك داخل رئتيه.



