محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

أكد محمد شمس محامي دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته اتفقت مع المدير الفني لمنتخب مصر على الطلاق بشكل نهائي، بحسب ما تم إبلاغه من خلال موكلته.

الأزمة في الساحل والطلاق في الاسكندرية

وقال محامي دان إنه في طريقه إليهم للوقوف على أسباب الأزمة والأسباب التي دفعتهم للاتفاق على اتمام إجراءات الطلاق.

وأضاف أنهما كانا موجودين في الساحل الشمالي، وهما الآن في طريق عودتهم إلى بيتهم في لوران بالاسكندرية.

محاولة أخيرة للصلح

وقال شمس إن أوراق ووثائق الزواج بحوزته، وأنه محامي السيدة دان وصديق للأسرة منذ سنين والكابتن حسام حسن يعبر أخ أكبر بالنسبه له ولذلك سيسعي في طريق الصلح بينهما ويحاول اقناعهم بالعدول عن الفكرة بما له من رصيد لديهما.



