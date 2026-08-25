هو جوزي قالك ..دان زوجة حسام حسن ترد على متابع بسخرية بعد فيديو جديد

شاركت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت خلاله في أجواء عفوية، وسط تفاعل واسع من جمهورها.

وظهرت دان خلال الفيديو برفقة إحدى صديقاتها، وسط أجواء اتسمت بالمرح والضحك، وهو ما دفع أحد المتابعين إلى التعليق بشكل ساخر على ظهورها، قائلا: «هو مش جوزك قالك يا دان متنزليش حاجة تانية ع النت؟».

وردت دان آدم على تعليق المتابع، بشكل ساخر حيث كتبت: «هو حضرتك جوزي قالك إيه؟».

ليرد المتابع كاتبا:أيوة المحامي بتاع حضرتك قالنا كده.

ويأتي ذلك في ظل استمرار دان آدم في مشاركة يومياتها ومقاطعها العفوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت مؤخرا أنها ستواصل نشر محتواها، بينما اتفقت مع حسام حسن على عدم ظهورهما معا في الفيديوهات خلال الفترة المقبلة.