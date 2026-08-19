محامي دان آدم زوجة حسام حسن: موكلتي قررت عدم الظهور مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



بسمة وهبة توجه رسالة للمطلقات: لا تمنعن الآباء من رؤية أبنائهم

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، نصيحة إلى المطلقات بعدم منع الأب من رؤية أبنائه، حتى في حال تقصيره في الإنفاق أو عدم قيامه بواجباته تجاههم، مؤكدة أن الخلاف بين الزوجين يجب ألا ينعكس على علاقة الأب بأبنائه.



مساعد وزير الخارجية: الإفراج عن البحارين المصريين المحتجزين في إيران

اكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن الوزارة تابعت واقعة إختطاف البحارة المصريين منذ بدايتها، مؤكداً أن الدولة تتحرك لمساندة المواطنين المصريين في الخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم لهم، خاصة في المواقف التي تستدعي تدخلاً عاجلاً.



وزير التعليم العالي: فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لقانون خاص بها

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فروع الجامعات الأجنبية تخضع لقانون خاص بها ومطبق منذ السابق، موضحًا أن قواعد القبول بالكليات التابعة لهذه الفروع، ومنها كليات الطب، تخضع لمعايير خاصة بالجامعة الأم التي أنشأت الفرع، وفقًا لقانون إنشائها.



مرافق لمن هم فوق الـ 75 عاما.. شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية| تعرف عليها

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ من اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري، مع إمكانية تقديم أفراد الأسرة معًا في طلب واحد، بما يتيح لهم التقدم ضمن استمارة موحدة.



محامي دان آدم زوجة حسام حسن: موكلتي قررت عدم الظهور مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد محمد شمس، محامي دان أدام، زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته اتخذت قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.



من فقدان البصر إلى العودة للحياة.. صبري عبد المنعم يروي رحلة مرضه\

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أنه مر بظروف صحية صعبة منذ الصغر وفي مرحلة الطفولة، موضحًا أنه يتعامل مع المرض على أنه هدية من الله له.



وزارة الدفاع الإماراتية: الصاروخان الباليستيان اللذان تم رصدهما أطلقا من إيران

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما أُطلقا من إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.



9 كيلومترات شواطئ جديدة.. الهيئة المصرية العامة تكشف خطة موسعة لحماية ساحل الإسكندرية

أكد المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن مشروعًا جديدًا يستهدف تطوير واستعادة شريط ساحلي بطول 9 كيلومترات بالإسكندرية، من المنتزه حتى الشاطبي، على أن يصل عرض الشاطئ إلى نحو 50 مترًا.



مش آمنة زي ما فاكرين وبتسبب السرطان.. جمال شعبان يكشف مخاطر السجائر الإلكترونية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السجائر الإلكترونية تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة، داعيًا الجميع إلى التوقف عن التدخين بجميع أنواعه، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.



أول تجربة في أفريقيا.. تنظيم الإتصالات: مصر تختبر تشغيل خدمات المحمول استعدادًا للجيل السادس

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر تجري أول تجربة في أفريقيا لاختبار تشغيل خدمات التليفون المحمول، في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة مع بدء تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس والاستعداد للانتقال مستقبلًا إلى تقنيات الجيل السادس.



ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.