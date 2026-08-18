من فقدان البصر إلى العودة للحياة.. صبري عبد المنعم يروي رحلة مرضه

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أنه مر بظروف صحية صعبة منذ الصغر وفي مرحلة الطفولة، موضحًا أنه يتعامل مع المرض على أنه هدية من الله له.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه في مرحلة الطفولة، وتحديدًا عندما كان في عمر عام ونصف، أصيب بمشكلات صحية وفقد على إثرها البصر.

فقد البصر

وأوضح أنه بعد أن اصطحبه والده إلى أحد الأطباء، أكد له الطبيب فقدانه للبصر، فانضم إلى الأزهر في قسم المكفوفين، واشترى له والده الملابس، إلا أنه بعد فترة عاد إليه النظر.

ولفت إلى أنه حتى الآن يعاني من مشكلات صحية، وخضع لعدة عمليات جراحية، مؤكدًا أنه يشكر الله على كل ما يمر به، ويدعو الله أن يجعل مرضه في ميزان حسناته.