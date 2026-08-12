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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح عاجلة لحماية القلب والوقاية من السرطان.. جمال شعبان يوضح

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

بين الحركة والجلوس، واختيار الطعام والإفراط فيه، تتشكل ملامح صحة الإنسان، وهو ما حذر منه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مؤكدًا أن العادات اليومية البسيطة قد يكون لها تأثير كبير على صحة القلب والجسم.

 وشدد على أهمية المشي والنشاط البدني، بالتزامن مع الاعتدال في تناول الطعام، محذرًا من مخاطر الجلوس لفترات طويلة والإفراط في الأكل وما قد يترتب عليهما من مشكلات صحية.

جمال شعبان
جمال شعبان

وأكد الدكتور جمال شعبان، أهمية ممارسة رياضة المشي باعتبارها من الرياضات البسيطة والمهمة التي تساعد على تقوية عضلات الجسم والوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة، محذرًا من مخاطر الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة.

«حزب الكرسي» 

 

القلب
القلب

وقال جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، إن «حزب الكرسي» معرضون للإصابة بالعديد من الأمراض، من بينها سمنة البطن ومضاعفات السمنة، إلى جانب زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.

وأوضح أن سمنة البطن ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري، مؤكدًا أن النشاط البدني المنتظم يمثل أحد أهم العوامل التي تساعد على تقليل هذه المخاطر.

المشي يقوي القلب  

وأشار إلى أن المشي يساعد على تقوية عضلة القلب، كما يساهم في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة، من خلال تحفيز إفراز عدد من الهرمونات المهمة في الجسم.

وأكد أهمية ممارسة رياضة المشي لما لها من دور في المساعدة على ضبط ضغط الدم ومستويات السكر في الجسم، فضلًا عن فوائدها المتعددة للصحة العامة.

 امشوا 1000 خطوة يوميًا

وكشف الدكتور جمال شعبان أن المشي مفيد لصحة القلب، مشيرًا إلى أن ممارسته في الصباح الباكر من العادات الصحية المهمة والمفيدة.

ونصح كل مواطن بالحرص على المشي 1000 خطوة يوميًا على الأقل، مع زيادة عدد الخطوات كلما أمكن، أو ممارسة المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا.

الطعام جزء أساسي من صحة الإنسان

وأكد جمال شعبان أهمية الحديث عن النظام الغذائي السليم، مشيرًا إلى ضرورة حرص المواطنين على تناول كل ما هو حلال وطيب.

وأوضح أن الحديث عن الطعام ليس أمرًا ترفيهيًا، وإنما يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وحياتهم، مؤكدًا أن الطعام مهم للجسم، لكن يجب تناوله بكميات معتدلة.

الإفراط في الطعام يسبب مشكلات صحية

ولفت إلى أن تناول الطعام حتى امتلاء المعدة قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، داعيًا إلى الاعتدال في تناول الطعام وتجنب الإفراط في الأكل.

وأوضح أن الشخص عليه أن يقسم معدته إلى ثلاثة أجزاء؛ جزء للطعام، وجزء للتنفس، وجزء للمياه، مشيرًا إلى أن تناول كميات كبيرة من الطعام حتى امتلاء المعدة قد يسبب مشكلات صحية.

امتلاء المعدة قد يسرّع ضربات القلب

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن امتلاء المعدة قد يؤدي إلى عدد من المشكلات، من بينها تسارع ضربات القلب واضطراب كهرباء القلب، مؤكدًا أهمية الاعتدال في تناول الطعام وتجنب الإفراط.

وشدد على أن الجمع بين النشاط البدني المنتظم، وعلى رأسه المشي، والنظام الغذائي المتوازن يمثلان من العادات المهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من العديد من الأمراض.

جمال شعبان القلب معهد القلب معهد القلب القومي صحة القلب

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