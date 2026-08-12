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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا يعني طرح صكوك ضريبية؟.. صدي البلد يشرح التفاصيل والنتائج

الضرائب
الضرائب
محمد يحيي

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين؛ مقترح وزارة المالية بإبتكار أداة تمويل جديدة لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة من خلال إطلاق ما يسمي بـ" الصكوك الضريبية" .

وفقًا لبيان المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، فقد ركز لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و أحمد كجوك، وزير المالية؛ على دعم المستثمرين والممولين من خلال حزم من الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تمنحها للقطاع الخاص.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز على رقمنة وميكنة المنظومة الضريبية بما في ذلك منظومة الضرائب العقارية وربطها بأبليكيشين موبايل لتيسير عمليات السداد للممولين والخاضعين للضريبية.

تفاصيل اطلاق الصكوك الضريبية

وفي ذات السياق كشفت مصادر بوزارة المالية لـ" صدي البلد"، عن أن إطلاق " الصكوك الضريبي" هو ميزة جديدة تضيفها الحكومة لتنويع مصادر التمويل الخاصة بها دون إرهاق المواطنين والمستثمرين مع ضمانة عوائد للخزانة و الممولين نتيجة الاستثمار في تلك الأدوات المالية.

ماذا تعني الصكوك الضريبية

تعد الصكوك الضريبية بأنها أوراق مالية مستحقة الأداء بعد انتهاء فترة محددة بعائد يتم تحديدة من قبل وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتسعير الفائدة المتبعة في السوق.

تتشابك الصكوك السيادية مع الصكوك الضريبية في كونها ورقة مالية بعائد ثابت أو متغير سواء بالعملة المحلية " الجنيه" أو النقد الأجنبي " دولار ويورو، إلخ"، بحسب رغبة جهة الإصدار.

لكن تختلف تلك الصكوك عن نظيرتها التقليدية في كونها يتم خصم قيمتها " الأصل" في سداد مديونية ضريبية مستقبلية علي الممول أو الجهة الخاصغة للضريبية، بمعني هي بمثابة سداد لمديونية ضريبية مستقبلية مع احتفاظ الممول بعائد استثمار أمواله في الصك.

الاستثمار اختياري

من واقع تصريحات المسئولين في وزارة المالية لـ صدي البلد، فإن شراء الممولين للصكوك بحسب القيمة التي سيتم الإعلان عنها وبفترات استحقاق؛ هي عملية اختيارية لا يتم اجبار أي من الممولين على الدخول فيها أو شراءها عنوة؛ ولا يتعلق الأمر بشراء تلك الصكوك مقابل التجاوز عن المديونيات الضريبية.

الهدف من الصكوك الضريبية

تستهدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب من طرح صكوكًا ضريبية عددًأ من الأهداف

أبرزها:

  • إتاحة ميزة جديدة وقوية للممولين، وبصفة خاصة الممولين الملتزمين.
  • توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي لتقوم بصورة أكبر على الثقة والشراكة والتحفيز.
  • تقديم أدوات ومزايا تحقق منفعة حقيقية للممول، في إطار استكمال حزم التسهيلات الضريبية.
  • تحقيق عائد على أموال الممول خلال مدة الصك
  •  قيمة الصك قابلة للاستخدام في تسوية التزاماته الضريبية عند استحقاقها، وهو ما يجعلها ميزة حقيقية للممول وليست التزامًا أو عبئًا ضريبيًا جديدًا عليه.
  • توفير موارد سريعة للخزانة العامة للوفاء بالتعهدات الحكومية.
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