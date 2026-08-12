شوبير: عبد الله السعيد يتجه للاعتزال بعد أزمته مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في أزمة عبد الله السعيد مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن اعتزال اللاعب أصبح أحد الخيارات المطروحة أمامه، في ظل صعوبة حصوله على عرض مناسب حتى الآن.

وقال شوبير إنه تحدث قبل أيام عن إمكانية اعتزال عبد الله السعيد، موضحًا أنه تواصل مع مسؤولي المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا للاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب، إلا أن الرد من الناديين جاء بأن الصفقة صعبة.

وأوضح أن الزمالك رحب بفسخ التعاقد مع السعيد، لكنه أبلغه بأن مستحقاته المالية المتأخرة سيتم صرفها وفق المواعيد المحددة لباقي لاعبي الفريق، وهو الأمر الذي تسبب في صدمة للاعب، خاصة أنه كان ينتظر موقفًا مختلفًا من النادي.

وأضاف شوبير أن أحد المسؤولين في الزمالك أكد له أن النادي يراهن على مجموعة من اللاعبين الشباب القادرين على تعويض عبد الله السعيد، مشيرًا إلى أن الإدارة تنظر إلى مستقبل الفريق وتثق في العناصر الشابة.

وأشار شوبير إلى أن عبد الله السعيد لم يظهر خلال الفترة الأخيرة ولم يتواصل مع مسؤولي الزمالك، في ظل حالة من الغموض حول مستقبله، مؤكدًا أنه لا توجد أمامه عروض قوية في الوقت الحالي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اعتزال عبد الله السعيد أصبح احتمالًا قائمًا، لكنه ليس أمرًا محسومًا، موضحًا أن فرص حصول اللاعب على عرض جديد تبدو قليلة وصعبة، لكنها ليست مستحيلة.



