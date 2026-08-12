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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة غير مُتوقعة.. إعلامي يكشف سر طلب عبد الله السعيد الرحيل عن الزمالك

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد بدران

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن كواليس اجتماع جمع عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أحد المسؤولين داخل القلعة البيضاء، لمناقشة موقفه من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة أون سبورت، إن عبد الله السعيد اجتمع مع مسؤول كبير في نادي الزمالك، وأبلغه برغبته في فسخ تعاقده مع النادي.

وأوضح كريم رمزي أن المسئول أخبر عبد الله السعيد بأن أزمته المالية سيتم حلها، وأنه سيحصل على مستحقاته قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن اللاعب أكد أن الأمر بالنسبة له لا يتعلق بالمال.

وأضاف: «عبد الله قال للمسئول: أنا مش حكايتي حكاية فلوس خالص، أنا حكايتي إني لاحظت الأيام الماضية إن في حملة هجوم عليا من داخل نادي الزمالك، وحملة من بعض الجماهير بالهجوم عليا».

وتابع كريم رمزي، وفقًا لما نقله عن تفاصيل الاجتماع، أن عبد الله السعيد أبدى استياءه من الانتقادات والهجوم الذي يتعرض له، قائلًا إنه لا يريد أن يرى أبناؤه، خاصة مع كبر سنه، هذه الحملات الموجهة ضده.

وأشار الإعلامي إلى أن عبد الله السعيد أكد للمسؤول داخل الزمالك رغبته في فسخ عقده، ليرد عليه المسؤول بالموافقة المبدئية، مع مطالبته بالتنازل عن مستحقاته المالية لدى النادي.

وبحسب كريم رمزي، رفض عبد الله السعيد التنازل عن مستحقاته، وتمسك بالحصول على كامل أمواله لدى الزمالك.

وتأتي تصريحات كريم رمزي بالتزامن مع طلب عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي خلال الساعات الماضية، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، ورغبة اللاعب في حسم موقفه مع القلعة البيضاء وتسوية ملف مستحقاته.

وبحسب التقارير، طلب السعيد فسخ تعاقده مع الزمالك مقابل التنازل عن مستحقاته الخاصة بالموسم المقبل، مع الاتفاق على جدولة مستحقاته المتبقية عن الموسم الماضي، والتي تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

ويسعى اللاعب وإدارة الزمالك إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، إلى جانب وضع آلية لسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالموسم الماضي.
 

عبد الله السعيد الزمالك فسخ التعاقد الموسم الجديد

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