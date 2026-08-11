أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عبدالله السعيد إلى المصري

نفى أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وجود أي اهتمام من جانب نادي المصري البورسعيدي بالتعاقد مع عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى صفوف الفريق البورسعيدي عقب رحيله عن الزمالك.



وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:خاص.. المصري البورسعيدي ينفي اهتمامه بالتعاقد مع عبدالله السعيد في الميركاتو الصيفي.



وأعلن عبد الهادي، وكيل أعمال عبدالله السعيد، فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب وكيل عبدالله السعيد في منشوره: «كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم.