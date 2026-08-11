مينفعش يرتبط باسم الزمالك | هشام يكن يفتح النار على عبدالله السعيد

شن هشام يكن نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على عبدالله السعيد، مؤكدا أنه لم يشعر خلال الفترة الماضية بأن اللاعب ينتمي للقلعة البيضاء أو يحمل مشاعر حقيقية تجاه النادي.

وقال يكن، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عمري ما حسيت إن عبدالله السعيد زملكاوي، كنت دايما شايف إنه بيحاول يكسب من جمهور الزمالك فقط».

وأضاف نجم الزمالك السابق أن عبدالله السعيد لا يستحق الاستمرار داخل النادي، قائلًا: «لاعب لا يستحق التواجد في النادي ومينفعش يكون اسمه مرتبط بالزمالك بعد النهاردة ومن سنة فاتت».

واختتم هشام يكن تصريحاته بالتأكيد على قيمة جماهير القلعة البيضاء، قائلا: «الزمالك كبير بجماهيره فقط»، في رسالة حملت انتقادا واضحا للاعب، خاصة في ظل الأزمات الأخيرة المتعلقة بمستحقاته ومستقبله مع الفريق.