وكيل عبدالله السعيد يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع الزمالك

كشف عبدالهادي محمد، وكيل أعمال عبدالله السعيد، عن تفاصيل فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، مؤكدا أن القرار جاء بعد طلب من جانب اللاعب ومناقشات مع مجلس إدارة النادي.

ونشر أحمد حسن تصريحات خاصة لوكيل عبدالله السعيد عبر فيسبوك قائلا: «طلبنا من الزمالك فسخ العقد وجدولة المستحقات المتأخرة، والمجلس رحب بالأمر، وأشكرهم على الاستجابة».

وأوضح أن إدارة الزمالك تعاملت مع طلب اللاعب بشكل إيجابي، ووافقت على إنهاء التعاقد مع الاتفاق على جدولة المستحقات المالية المتأخرة، ليتم بذلك وضع حد للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ويأتي رحيل عبدالله السعيد عن الزمالك في ظل الفترة الأخيرة التي شهدت حالة من الجدل حول مستحقاته المالية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن إنهاء التعاقد وتسوية المستحقات.