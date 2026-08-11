أحمد حسن: عبدالله السعيد يتلقى 3 عروض من أندية في الدوري المصري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تلقى 3 عروض من أندية بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر.. عبدالله السعيد تلقى 3 عروض من أندية في بطولة الدوري المصري».

يأتي ذلك في ظل ترقب موقف عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة، مع وجود اهتمام من عدة أندية بضمه

كشف مصدر مقرب من عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب 3 عروض من أندية بالدوري المصري خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

عبدالله السعيد يتلقى 3 عروض من الدوري المصري

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن عبدالله السعيد تلقى 3 عروض من أندية بالدوري المصري، إلا أن اللاعب لم يعقد أي جلسة مع مسؤولي أي نادٍ من الأندية الراغبة في ضمه طوال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يدخل في مفاوضات مباشرة مع أي نادٍ حتى الآن، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن عقد عبدالله السعيد جلسات مع بعض الأندية خلال الفترة الأخيرة غير صحيح.



وأشار إلى أن النادي المصري البورسعيدي يأتي ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع عبدالله السعيد، حيث توجد رغبة لدى مسؤولي النادي في ضم اللاعب والاستفادة من خبراته خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن موقف عبدالله السعيد من العروض التي تلقاها لم يُحسم حتى الآن، خاصة أن اللاعب لم يجتمع بشكل رسمي مع أي من الأندية الثلاثة، ولم يتم الاتفاق على أي تفاصيل بشأن انتقاله.

تطورات أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب الأندية المهتمة بضم اللاعب، خاصة مع اقتراب حسم ملفات الانتقالات، حيث قد تبدأ المفاوضات بشكل رسمي في حال اتخاذ عبدالله السعيد قرارًا بدراسة العروض المقدمة إليه.

ويواصل اللاعب في الوقت الحالي تقييم موقفه، على أن يتم حسم وجهته المقبلة بعد دراسة جميع الخيارات المتاحة، سواء بالاستمرار أو خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري المصري المهتمة بضمه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.