تنسيق الثانوية الأزهرية 2026.. قواعد التوزيع الجغرافي للطلاب قبل تسجيل الرغبات

تنسيق الثانوية الأزهرية 2026 .. يستعد طلاب الثانوية الأزهرية الناجحون في العام الدراسي 2026 لبدء إجراءات تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، بالتزامن مع ترقب الإعلان عن الموعد الرسمي لفتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددتها الجامعة لقبول الطلاب المصريين.

ويعتمد ترشيح الطلاب للكليات على مجموعة من المعايير، في مقدمتها الرغبات التي يسجلها الطالب، والمجموع الكلي الذي حصل عليه في شهادة الثانوية الأزهرية، إلى جانب الحد الأدنى وشروط القبول الخاصة بكل كلية، فضلًا عن أعداد الأماكن المتاحة بها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المحددة لطلاب القسمين الأدبي والعلمي.

وتقسم جامعة الأزهر الطلاب المتقدمين إلى مناطق جغرافية بهدف تنظيم عملية الترشيح وتيسير التحاق الطلاب بالكليات الأقرب إلى محل إقامتهم، وتشمل هذه المناطق القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي، مع وجود قواعد خاصة ببعض المحافظات التي تدخل ضمن أكثر من منطقة جغرافية.

وبالنسبة إلى منطقة القاهرة، تشمل عملية القبول الطلاب الناجحين من معاهد محافظات القاهرة والقليوبية والسويس والجيزة والفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، على أن يتم ترشيح الطلاب وفقًا للرغبات والمجموع وشروط القبول والأماكن المتاحة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

أما الطلاب الحاصلون على الثانوية الأزهرية من شعبة العلوم الإسلامية، فتحدد الجامعة لهم عددًا من الكليات الموجودة بالقاهرة، وتشمل كليات أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية.

وفي حال رغبة الطالب الحاصل على شعبة العلوم الإسلامية في الالتحاق بكلية أخرى غير الكليات المحددة له في القاهرة، يتم التعامل مع طلبه وفق قواعد التوزيع الجغرافي، ويعامل في هذه الحالة معاملة الطالب الحاصل على الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي.

وأوضحت جامعة الأزهر أن منطقتي القاهرة والوجه القبلي تشملان محافظة البحر الأحمر، ويحق للطالب اختيار الكلية الموجودة في المنطقة التي يراها أقرب إلى محل إقامته، كما تشمل منطقتا القاهرة والوجه البحري محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، مع إتاحة اختيار الكليات الأقرب للطالب، على أن تكون الأولوية في الترشيح وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

وفي منطقة الوجه البحري للبنين، تضم المحافظات التابعة للمنطقة كلًا من المنوفية والغربية والشرقية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، إلى جانب شمال سيناء وجنوب سيناء.

شعبة العلوم الإسلامية

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية شعبة العلوم الإسلامية في منطقة الوجه البحري، يتم إلحاقهم بالكليات المحددة في القاهرة، وهي أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية، وفي حال اختيار كلية أخرى يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي عليهم باعتبارهم من طلاب القسم الأدبي.

وتضم منطقة الوجه القبلي للبنين الطلاب الناجحين من معاهد محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، ويتم ترشيح الطلاب بها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي وشروط القبول والمجموع والأماكن المتاحة بالكليات.

كما تسري على طلاب العلوم الإسلامية في منطقة الوجه القبلي القواعد نفسها الخاصة بالكليات الموجودة بالقاهرة، وتشمل أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية، وفي حال اختيار كلية أخرى يتم ترشيح الطالب وفق التوزيع الجغرافي، ويعامل باعتباره من طلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي.

قواعد القبول بجامعة الأزهر

وأكدت قواعد جامعة الأزهر أن الطالب الذي يتم ترشيحه من خلال التنسيق الإلكتروني لإحدى الكليات ثم لا يستكمل إجراءات القيد بالكلية التي تم ترشيحه إليها خلال العام نفسه، يعتبر العام بالنسبة إليه عام رسوب، ويعامل على أنه غياب دون عذر.

ومن المنتظر أن تعلن جامعة الأزهر موعد بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين للعام 2026، ليبدأ الطلاب بعد ذلك في إدخال رغباتهم إلكترونيًا، مع ضرورة مراجعة قواعد القبول والتوزيع الجغرافي وشروط كل كلية قبل إتمام عملية التسجيل، لضمان اختيار الرغبات بما يتوافق مع المجموع والضوابط المحددة.