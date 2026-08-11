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الصحة اللبنانية: مصابان جراء استهداف إسرائيلي على النبطية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة اللبنانية: مصابان جراء استهداف إسرائيلي على النبطية

غارة للاحتلال الوحشي على لبنان
غارة للاحتلال الوحشي على لبنان
محمد على

شن الاحتلال غارة من مسيرة إسرائيلية على أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان،  نجم عنها مصابين.

قالت  وزارة الصحة اللبنانية بسقوط جريحين في الغارة من المسيرة الإسرائيلية والتي استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبي البلاد.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية بتضرر سيارة إسعاف في النبطية إثر استهدافها يشكل تجاوزا للقانون الدولي.


وسبق، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية ، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا العدوان الاسرائيلى خلال الفترة من 2 مارس الماضى حتى 7 أغسطس ، شهدت ارتفاعا جديدا.

وأوضح المركز أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 4335 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 12273 جريحًا، وفق آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وأكدت وزارة الصحة العامة استمرارها في متابعة وتوثيق أعداد الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار التحديثات الدورية بشأن الحصيلة الإجمالية للعدوان.

الرئيس اللبناني جوزيف عون

وفي تصريحاته أمس الإثنين، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إنه "يجب تمكين مؤسسات الدولة من استعادة دورها في المناطق المتضررة".

وأكد الرئيس اللبناني ضرورة إعادة الخدمات الأساسية وتأمين مقومات العودة والاستقرار، مضيفًا أنهم يدعمون خطة عودة الأهالي إلى المناطق المتضررة وتسريع تنفيذها.

وأشار إلى أن أضرارًا واسعة لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى اللبنانية وبعضها تعرض لدمار شبه كامل، لافتًا إلى أن "لبنان يحتاج إلى دعم البنك الدولي لتلبية احتياجات أكثر من 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون تلقى إحاطة من رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم بشأن اجتماعات روما.
 

الاحتلال مسيرة إسرائيلية أطراف مدينة جنوبي لبنان ضحايا العدوان الاسرائيلى 4335 شهيدا الضحايا والمصابين

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