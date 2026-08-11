إحصائية: 21.3 مليار دولار صادرات كوريا الجنوبية في الأيام العشرة الأولى من أغسطس

أعلنت وكالة الجمارك الكورية / اليوم الثلاثاء / أن صادرات كوريا الجنوبية قفزت بنسبة 45.3% خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالطلب العالمي القوي على رقائق الذاكرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " بلغت قيمة الصادرات 21.3 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس، مقارنة بـ 14.6 مليار دولار سُجلت في الفترة نفسها من عام 2025، وفقا لبيانات.

وكان هذا أعلى مبلغ يتم تسجيله على الإطلاق خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس.

وارتفعت الواردات بنسبة 23.1% على أساس سنوي لتصل إلى 19.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.8 مليار دولار.

وبحسب القطاعات، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 155.4% لتصل إلى 9.95 مليار دولار، محققة نموا قويا في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي عالميا، وفقا لأحدث البيانات.

وشكلت الرقائق 46.8% من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة، بزيادة 20.1 نقطة مئوية عن العام السابق.

كما قفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 65.3% لتصل إلى 1.99 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، تراجعت شحنات السيارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 80.9% لتصل إلى 182 مليون دولار.

وبحسب الوجهة، تضاعفت الصادرات إلى الصين بأكثر من الضعف لتصل إلى 6.7 مليار دولار، في حين قفزت الصادرات إلى فيتنام بنسبة 45.4% لتصل إلى 2.39 مليار دولار.

أما الصادرات إلى الولايات المتحدة، فقد تراجعت بنسبة 0.2% لتصل إلى 2 مليار دولار.

وبلغت الصادرات التراكمية حتى يوم الاثنين من هذا العام 616.3 مليار دولار، بزيادة 50.3% عن العام السابق. ويبلغ إجمالي الفائض التجاري حتى الآن هذا العام 169.5 مليار دولار.