بعد منشور أثار الجدل.. محافظة السويس تكشف حقيقة وجود فضلات فأر داخل رغيف فينو

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة السويس حالة من الجدل عقب تداول منشور لأحد المواطنين يتضمن شكوى من العثور على جسم غريب داخل أحد أرغفة الخبز الفينو، مع الادعاء بأنه فضلات فأر.

وجاء في المنشور المتداول: «بجد إحنا لو كلاب بنأكل الأكل هيتقدم لنا أنضف من كده»، قبل أن تتفاعل الأجهزة المعنية بمحافظة السويس مع الشكوى، وتبدأ في فحص الواقعة والتحقق من صحة ما تم تداوله.

محافظة السويس تفحص الواقعة

وأكدت محافظة السويس أنه فور رصد الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم توجيه الجهة المختصة لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب التأكد من مدى التزام المخبز بالاشتراطات والمواصفات الصحية المقررة لإنتاج وتداول الخبز.

وأوضحت المحافظة أنه تم فحص الشكوى، ولم يتم رصد أي مخالفات بالمخبوزات المعروضة للبيع أثناء مرحلة التجهيز أو العرض داخل المحل، وذلك في إطار إجراءات التحقق من الواقعة المتداولة.

استمرار حملات التفتيش على المخابز

وشددت محافظة السويس على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على المخابز والمنشآت الغذائية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الأجهزة المعنية استمرار الرقابة على المنشآت الغذائية والمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها بما يضمن وصول المنتجات الغذائية للمواطنين بصورة آمنة ومطابقة للمواصفات.