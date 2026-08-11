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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027

الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027
الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027
محمد غالي

تزامنا مع استعداد وزارة الداخلية لبدء استقبال طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2027، تتزايد عمليات البحث عن الفئات المحظور سفرها لأداء مناسك الحج، وكذلك الاشتراطات الصحية والتطعيمات المطلوبة من المتقدمين، في إطار حرص الجهات المعنية على ضمان سلامة الحجاج والحد من المخاطر الصحية خلال موسم الحج.

الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027

وأعلنت وزارة الداخلية الضوابط والقواعد المنظمة لحج القرعة لعام 1448هـ/2027م، والتي تتضمن عددا من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المتقدمين، وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وبالتنسيق مع السلطات السعودية.

الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الحالات المرضية التي يحظر سفر أصحابها لأداء مناسك الحج، نظرا لارتفاع احتمالات تعرضهم لمضاعفات صحية أو مخاطر نتيجة ظروف أداء المناسك، وتشمل الفئات المحظور سفرها ما يلي.

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مرضى التليف الكبدي في الحالات المتقدمة.

المصابون بأمراض عصبية أو نفسية أو عقلية تؤثر على الإدراك، أو المصابون بإعاقات حركية شديدة تعيق قدرتهم على أداء المناسك.

مرضى الزهايمر وحالات الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وكذلك حالات الحمل عالية الخطورة في جميع مراحل الحمل.

مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

المصابون بالأمراض المعدية النشطة التي تمثل خطرا على الصحة العامة داخل التجمعات البشرية، ومن بينها الدرن والسل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.

المصابون بالسمنة المفرطة المرضية.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، مع مراعاة أي تعديلات قد تطرأ على الاشتراطات العمرية التي تحددها السلطات السعودية.

الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 2027

التطعيمات المطلوبة للحجاج في حج القرعة 2027

تشترط الجهات المعنية استكمال التطعيمات الصحية المقررة للحجاج الفائزين بحج القرعة، وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الصحة والسكان المصرية بالتنسيق مع الجانب السعودي.

ومن أبرز التطعيمات المطلوبة التطعيم ضد الالتهاب السحائي، من خلال الحصول على جرعة واحدة من اللقاح الرباعي، على أن يتم الحصول عليه قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.

ويتعين على الحجاج أيضا الالتزام بأي تطعيمات أو اشتراطات صحية إضافية قد تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو السلطات السعودية خلال الفترة المقبلة، وفقا لمستجدات الوضع الصحي والاشتراطات المنظمة لموسم الحج.

ضوابط الاستطاعة الصحية لأداء مناسك الحج

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية بشأن محددات الاستطاعة الصحية لأداء فريضة الحج، وفقا للآلية والبروتوكول المعتمدين من وزارة الصحة والسكان المصرية.

وأكدت الوزارة أن أي بيانات أو تقارير طبية مخالفة للحالة الصحية الفعلية للمتقدم أو المرافق قد يترتب عليها إلغاء طلب أو تأشيرة الحج التي تم تقديمها أو إصدارها.

كما يحق لمكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية إعادة الحاج من المملكة العربية السعودية بعد سفره، إذا ثبت عدم توافق حالته الصحية مع الضوابط المقررة، وذلك على نفقته الخاصة ودون أداء فريضة الحج، وفقا لتعليمات السلطات السعودية، ودون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

إقرار المتقدم بالشروط الصحية

يلتزم المتقدم بطلب حج القرعة والمرافق له، إن وجد، بالتوقيع على الإقرار المدرج ضمن طلب التقديم، والذي يتضمن التأكيد على عدم أداء فريضة الحج طوال حياته، والقدرة الصحية على أداء المناسك، إلى جانب الإقرار بالاطلاع على جميع الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة والموافقة عليها.

وفي حال مخالفة أي من الشروط أو الضوابط المعلنة، يتم إلغاء فرصة الحج التي فاز بها المتقدم بصورة مباشرة، دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

كما يتعين على المتقدم والمرافق، إن وجد، وضع علامة صح أمام الجزء الخاص بالحالة الصحية في طلب التقديم، ولا يتم قبول الطلب في حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية.

الفئات المحظور سفرها لأداء الحج 202

موعد التقديم لحج القرعة 2027

أعلنت وزارة الداخلية بدء استقبال طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2027 اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026.

ويستطيع المواطنون الراغبون في التقدم لحج القرعة تقديم الطلبات من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أو إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال مركز تلقي طلبات الحجاج المخصص لذلك.

موعد إجراء قرعة الحج 2027

ومن المقرر إجراء قرعة علنية للمتقدمين لحج القرعة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك لجميع المتقدمين بمديريات الأمن، وفقا للجدول الزمني الذي تعلنه الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم موسم حج القرعة وضمان استيفاء المتقدمين للضوابط الصحية والإدارية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المصرية والسعودية طوال مراحل التقديم والسفر وأداء المناسك.

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