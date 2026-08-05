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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تفتح باب الترشح لعضوية البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1448هـ

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان فتح باب الترشح أمام العاملين بالجهات والهيئات التابعة لها للانضمام إلى البعثة الطبية المصرية للحج لموسم 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة والمكثفة لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج المصريين والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن طوال فترة أداء المناسك.

إجراءات البعثة الطبية المصرية للحج

جاء الإعلان عقب انعقاد الاجتماع الأول لهذا العام للجنة تنظيم أوضاع وإجراءات البعثة الطبية المصرية للحج، الذي خُصص لمتابعة تجهيز البعثة ومراجعة الضوابط والإجراءات التنظيمية ووضع آليات دقيقة لاختيار المشاركين، كما شهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال البعثة في الموسم السابق وأهم التوصيات الصادرة عن رئيسها لتلافي أي سلبيات، إلى جانب تحديد الإطار الزمني للإعداد بما يتوافق مع الاشتراطات الصادرة عن السلطات السعودية المعنية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن البعثة الطبية المصرية تُعد إحدى أهم البعثات الوطنية التي توفدها الدولة سنوياً إلى المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تقديم رعاية صحية شاملة تشمل الجوانب الوقائية والعلاجية ومتابعة الحالة الصحية للحجاج قبل السفر وأثناء المناسك وحتى العودة الآمنة إلى الوطن، بما يسهم في الحد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية ويجسد حرص الدولة على توفير أعلى مستويات الرعاية لضيوف الرحمن بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في البلدين.

وأوضحت الوزارة أن باب الترشح متاح لكافة العاملين بالمنشآت والهيئات التابعة لها ضمن الفئات الوظيفية المحددة، وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة في الأمر المكتبي المنظم لأعمال البعثة والذي جرى تعميمه على جميع الجهات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، مشددة على ضرورة استيفاء الراغبين كافة الشروط والمعايير المقررة واستكمال البيانات الشخصية والوظيفية في النماذج المطلوبة واعتمادها رسمياً من اللجان المشكلة بمديريات الشئون الصحية والهيئات والقطاعات التابعة.

ودعت الوزارة الراغبين إلى الإسراع باستكمال إجراءات الترشح، علماً بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو نهاية يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، مؤكدة أن اختيار أعضاء البعثة سيتم بشفافية كاملة عبر القرعة العلنية ووفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة بما يضمن انتقاء أفضل الكفاءات القادرة على تقديم خدمات صحية متميزة لضيوف الرحمن.

وزارة الصحة والسكان البعثة الطبية المصرية عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان البعثات الوطنية

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