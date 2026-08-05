التنمية المحلية تعلن تنفيذ 1870 نشاطًا لوحدات السكان في 26 محافظة واستفادة 131 ألف مواطن

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة ووحدات السكان بالمحافظات خلال شهر يوليو 2026، وما تحقق من نتائج في تنفيذ الخطة التنفيذية لمبادرات وحدات السكان على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وحدات السكان بالمحافظات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل دعم وحدات السكان بالمحافظات، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لدمج البعد السكاني في خطط التنمية المحلية، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية والتنموية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات الشريكة، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، إلى أن وحدات السكان بالمحافظات نفذت خلال شهر يوليو 1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة، استفاد منها نحو 131 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، منهم 70 ألف مواطن بمحافظات الوجه القبلي، و52 ألفًا بمحافظات الوجه البحري، و5 آلاف بالمحافظات الحضرية، و4 آلاف بمحافظات الحدود، بما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ الأنشطة الميدانية والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير أوضح تحقيق 71% من الخطة السنوية لمبادرات وحدات السكان منذ يناير وحتى نهاية يوليو 2026، بإجمالي 796 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات بالتنسيق مع المديريات الخدمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف السادة المحافظين ونوابهم والسكرتير العموم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن محور خفض معدلات المواليد والإنجاب الكلي وضمان الحقوق الإنجابية حقق نسبة إنجاز بلغت 88% بإجمالي 305 آلاف مستفيد، فيما بلغت نسبة الإنجاز 83% بمحور الاستثمار في الثروة البشرية وتمكين الشباب بإجمالي 163 ألف مستفيد، و59% بمحور تمكين المرأة بإجمالي 122 ألف مستفيدة، و66% بمحور التعليم والتعلم والقضاء على التسرب من التعليم ومحو الأمية بإجمالي 87 ألف مستفيد، كما بلغت نسبة الإنجاز 66% بمحور الإعلام والتواصل من أجل التنمية بإجمالي 117 ألف مستفيد، إلى جانب تحقيق 54% من مستهدفات محور الحوكمة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير استعرض جهود الوزارة في مجال الدعم الفني وبناء القدرات، حيث عقدت الوحدة المركزية للسكان الاجتماع الشهري عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء وحدات السكان ومنسقي المراكز والقرى، لمناقشة المرحلة التحضيرية لمبادرة "رواد العمل السكاني" وآليات تنفيذها، إلى جانب استعراض نسب الإنجاز بالمحافظات، وتحليل الفجوات بين المستهدف والمحقق، ومناقشة التحديات ووضع المقترحات اللازمة لتعزيز الأداء خلال الفترة المقبلة.

كما أشار التقرير إلى مشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة في منصة الحوار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث تم استعراض تجربة الوزارة في إدارة البرنامج السكاني بالمحليات، وجهودها في تفعيل اللامركزية، ودعم وحدات السكان بالمراكز والمدن والقرى والأحياء، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، بما أسهم في تحسين مؤشرات النمو والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وأشادت الدكتورة منال عوض باستمرار التعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر ومشروعك وصندوق التنمية المحلية في تنفيذ برامج ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث تم تدريب 35 ألف شاب وفتاة من الجنسين داخل 82 مركزًا من مراكز مبادرة "حياة كريمة" في 14 محافظة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 60 ألف مستفيد منذ بداية المرحلة الحالية، بنسبة تنفيذ بلغت 60% من المستهدف، مؤكدة أن هذه البرامج تسهم في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وتعزيز ثقافة العمل الحر.

كما لفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى استمرار تنفيذ برنامج "قيم وحياة" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث نفذت وحدات السكان 38 نشاطًا مجتمعيًا في أربع محافظات، استفاد منها نحو 3 آلاف مواطن داخل المدارس والجهات الحكومية، بهدف نشر منظومة القيم والأخلاق الإيجابية، وتعزيز السلوكيات المجتمعية الداعمة للتنمية، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة الإناث في هذه الأنشطة بلغت 54% من إجمالي المستفيدين.