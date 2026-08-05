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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيان عاجل من جامعة عين شمس بشأن التخرج في كلية التجارة خلال ثلاث سنوات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

قالت جامعة عين شمس إنها تابعت ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن “التخرج في كلية التجارة خلال ثلاث سنوات”، وما صاحب ذلك من تفسيرات غير دقيقة أدت إلى إثارة بلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الجامعة بشكل قاطع أن مدة الدراسة الأساسية بكلية التجارة ما زالت أربع سنوات دراسية كاملة، ولم يصدر أي قرار بتخفيضها أو تعديلها، وأن ما أُثير في هذا الشأن لا يعدو كونه مقترحًا لتعديل اللائحة الدراسية يعتمد على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، وهو نظام أكاديمي معمول به عالميًا، ويتيح — وفق ضوابط وشروط محددة للطلاب المتميزين فقط — إمكانية إنهاء متطلبات التخرج في فترة زمنية أقل، دون أي إخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.

وأوضحت أن هذا المقترح لم يتم اعتماده أو تطبيقه حتى الآن، ويخضع للدراسة والمراجعة من الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للجامعات، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية واعتماده رسميًا، وفي هذه الحالة سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للجامعة فقط.

جامعة عين شمس كلية التجارة الدراسة الأساسية بكلية التجارة

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