تخفيضات تصل إلى 60%.. اتحاد الغرف التجارية يكشف ضوابط الأوكازيون الصيفي 2026

أكد علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون الصيفي لعام 2026 يستهدف تحقيق توازن بين مصالح المستهلكين والتجار، من خلال تقديم تخفيضات حقيقية على مختلف السلع، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويساعد التجار في الوقت نفسه على تصريف بضائع الموسم الصيفي قبل بدء الاستعدادات لموسم العودة إلى المدارس.

وأوضح عز، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الأوكازيون لم يعد مقتصرًا على قطاع الملابس كما كان في السنوات الماضية، بل أصبح يشمل أيضًا الأجهزة المنزلية والمستلزمات والأجهزة المكتبية، بما يتيح للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات في عدد أكبر من المنتجات.

وأشار إلى أن نسب الخصومات تبدأ من 15% كحد أدنى، وتتراوح في أغلب السلع بين 15% و40%، فيما تصل في بعض المنتجات إلى 60%، مؤكدًا أن الإعلان عن نسبة الخصم الحقيقية يعد من أهم الضوابط التي تضمن نزاهة الأوكازيون وتحافظ على حقوق المستهلكين.

وأضاف أن المحال التجارية الراغبة في المشاركة ملزمة بالتسجيل لدى وزارة التموين والغرفة التجارية، مع ضرورة توضيح الأسعار قبل وبعد الخصم بشكل واضح داخل المحال وعلى واجهاتها، بما يحقق الشفافية ويمنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تضليل المستهلكين.

وشدد على أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الغرف التجارية، ينفذون حملات رقابية مستمرة لمتابعة التزام المحال بالضوابط المقررة، والتأكد من جدية التخفيضات المعلنة خلال فترة الأوكازيون.

وأكد على أن قانون حماية المستهلك يمنع استخدام عبارة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"، موضحًا أن من حق المستهلك استبدال أو استرجاع السلعة خلال المدة القانونية المحددة، بشرط أن تكون في حالتها الأصلية، بما يعزز ثقة المواطنين ويضمن لهم تجربة تسوق آمنة خلال موسم التخفيضات.