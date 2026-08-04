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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأوكازيون الصيفي 2026.. موعد التخفيضات ونسب الخصومات ونصائح مهمة قبل الشراء

أسعار تخفيضات الاوكازيون الصيفي وخريطه اماكنه في محافظات مصر
أسعار تخفيضات الاوكازيون الصيفي وخريطه اماكنه في محافظات مصر
ياسمين القصاص

مع انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026، تتجه أنظار ملايين المواطنين إلى المحال التجارية للاستفادة من التخفيضات التي تشمل الملابس والأجهزة الكهربائية والمفروشات وغيرها من السلع الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وحرص الأسر على تقليل نفقاتها، خاصة مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس. 

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وتراهن وزارة التموين على تنشيط حركة الأسواق ومساعدة التجار على تصريف المخزون، ونجاح الأوكازيون يعتمد على وعي المستهلك وقدرته على التفرقة بين الخصومات الحقيقية والعروض الوهمية.

ويأتي الأوكازيون الصيفي هذا العام وسط رقابة مكثفة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان التزام المحال بالإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، بما يضمن حصول المستهلك على خصومات فعلية ويمنع أي ممارسات قد تضر بحقوق المشترين.

انطلاق الأوكازيون الصيفي 2026

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء الأوكازيون الصيفي 2026 اعتبارا من أمس الإثنين 3 أغسطس، على أن يستمر لمدة شهر كامل، فيما تكون مدة مشاركة كل محل أو منشأة تجارية أسبوعين فقط، مع إمكانية مدها أسبوعين آخرين وفق الضوابط المنظمة.

ويستهدف الأوكازيون تنشيط حركة البيع والشراء، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب مساعدة التجار على تصريف المخزون الصيفي استعدادا لاستقبال الموسم الجديد.

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خصومات على مختلف السلع

ويشمل الأوكازيون الصيفي 2026 تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها:

الملابس الرجالي والحريمي والأطفال.

الأحذية والحقائب.

المفروشات والبطاطين والملايات.

الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

الأدوات المنزلية.

المنتجات الجلدية.

الأدوات الرياضية.

مستلزمات المدارس في عدد من المحال.

الأثاث المنزلي.

الإكسسوارات.

وتختلف نسب الخصومات من محل إلى آخر، حيث تبدأ من 15% وقد تصل إلى 60%، مع إلزام جميع المشاركين بالإعلان عن السعر قبل التخفيض وبعده بشكل واضح.

رقابة لضمان الخصومات الحقيقية

وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن الوزارة بدأت تنفيذ الأوكازيون فور صدور قرار وزير التموين، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر.

وأوضح أن الجهات الرقابية تتابع الأسواق بصورة مستمرة للتأكد من أن التخفيضات المعلنة حقيقية وليست صورية، من خلال مراجعة الفواتير ومقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، بما يضمن حماية حقوق المستهلك.

كما أشار إلى أن الأوكازيون يسهم في تنشيط حركة الأسواق وزيادة معدلات البيع، بما يحقق منفعة متبادلة للمستهلكين والتجار.

وفي السياق نفسه، كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نحو 500 محل شاركت في اليوم الأول من الأوكازيون، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ما بين 4500 و5000 محل بنهاية الموسم، مؤكدا أن التخفيضات تشمل الملابس والمنتجات الجلدية والمكتبات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

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ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الأوكازيون الصيفي يمثل أحد الأدوات المهمة لتنشيط حركة الأسواق وزيادة معدلات الاستهلاك، كما يمنح الأسر فرصة حقيقية لتوفير جزء من نفقاتها، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نجاح الموسم يعتمد على التزام المحال التجارية بتقديم خصومات حقيقية وليس مجرد تخفيضات شكلية.

وأشار الإدريسي، إلى أن وزارة التموين شددت هذا العام على الرقابة وإلزام المحال بإعلان السعر قبل وبعد الخصم، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح المستهلك قدرة أكبر على المقارنة واتخاذ قرار الشراء الصحيح، مشيرا إلى أن المنافسة بين التجار خلال فترة الأوكازيون تصب في النهاية لصالح المستهلك.

كيف تستفيد من الأوكازيون دون خسائر؟

وبالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات، يرصد "صدى البلد"، الخطوات التي تساعد المستهلك على الاستفادة من العروض وتجنب الوقوع في فخ الخصومات الوهمية، من أبرزها:

حدد ميزانية مسبقا والتزم بها لتجنب الإنفاق غير المخطط له.

أعد قائمة بالمشتريات الأساسية قبل الذهاب للتسوق.

قارن الأسعار قبل وبعد التخفيض، ولا تعتمد على نسبة الخصم فقط.

اشترِ ما تحتاجه بالفعل وليس ما يجذبك بسبب انخفاض السعر.

احتفظ بالفاتورة لضمان حقك في الاستبدال أو الاسترجاع وفق القواعد المنظمة.

اختر التوقيت المناسب للحصول على أفضل العروض على السلع التي تخطط لشرائها.

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والجدير بالذكر، أن يمثل الأوكازيون الصيفي 2026 فرصة مهمة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل، وفي الوقت نفسه يساهم في تنشيط الأسواق وتصريف المخزون لدى التجار. 

والاستفادة الحقيقية من موسم التخفيضات لا تتحقق بمجرد وجود خصومات كبيرة، وإنما تعتمد على وعي المستهلك، والتأكد من مصداقية العروض، والشراء وفق الاحتياجات الفعلية، بما يحقق معادلة التوفير دون الوقوع في فخ الإنفاق غير الضروري.

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