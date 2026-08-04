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وزير الخزانة: أمريكا وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة: أمريكا وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
محمد على

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة، إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الثلاثاء أو الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز مع حرية حركة السفن التجارية.


 

التوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق 

قال بيسنت لبرنامج ”سكواك بوكس” على قناة سي إن بي سي: ”نحن نجري محادثات مع الإيرانيين. هناك احتمال أن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق والتحرك نحو موقف أكثر تطبيعاً في هذا الصراع”.

أضاف وزير الخزانة أن الاتفاق سيسمح بحرية الحركة في المضيق عندما سئل عما إذا كان سيُسمح لإيران بفرض رسوم عبور.

أردف بيسنت: ”سيكون ذلك بمثابة حرية التنقل. على الرغم من أن الأمور لا تزال محفوفة بالمخاطر بعض الشيء هناك خلال الأيام القليلة الماضية، فقد رأينا عدداً لا بأس به من السفن تغادر”.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 4% لتتداول دون 77 دولارًا للبرميل بعد تصريحات وزير الخارجية. وقال بيسنت إنه يتوقع انخفاض الأسعار أكثر عند فتح منبر هرمز.

وقال: ”هناك مئات، إن لم يكن ألف سفينة، راسية هناك تنتظر الإبحار. الأمر لا يقتصر على الطاقة فحسب، بل يشمل الأسمدة والمنتجات المكررة والغازات المختلفة. قد نشهد انتعاشاً تجارياً كبيراً مع انخفاض أسعار هذه المنتجات”.

وأعلن  ترامب أنه ألغى هجوماً واسع النطاق على إيران لإتاحة المجال للمفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. 

وكان ترامب أشار مراراً إلى قرب التوصل إلى اتفاق لحل النزاع، إلا أن القتال مع طهران تصاعد مجدداً.

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