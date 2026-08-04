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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و رئيس وزراء لبنان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و رئيس وزراء لبنان
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٤ أغسطس، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني. 

تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان والمفاوضات الجارية بين الجانب اللبناني والاسرائيلي في روما، والتطورات المتعلقة بها. 

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على الموقف المصري الداعى لضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، ومؤكداً أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقاً صارخاً لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، وأهمية حصر السلاح ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. كما أكد الوزير عبد العاطي مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مثمناً المواقف المصرية الثابتة والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني لبنان مجلس الوزراء اللبناني

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