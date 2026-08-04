قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
عرضان أوروبيان يشعلان الجدل والقرار حاسم.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن
شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
إصابة 38 عاملا بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز تأهيل الكوادر الدبلوماسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٤ أغسطس، الدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية والإدارية، وبحث فرص التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات والتدريب في الدول الافريقية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الرائد الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في بناء القدرات وصقل مهارات القيادات المستقبلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءة العنصر البشري. 

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على توطيد التعاون مع الأكاديمية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية، بما يسهم في الارتقاء بقدرات الكوادر الدبلوماسية والإدارية، بما يواكب متطلبات العمل الدبلوماسي المعاصر.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعظيم أوجه التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعزز جهود نقل الخبرات المصرية وبناء القدرات في الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في مجالات الزراعة والري والثروة السمكية، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى إطلاق برامج تدريبية مشتركة تستهدف تأهيل الكوادر الحكومية في دول القرن الإفريقي وحوض النيل، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعكس الدور المصري الرائد في مجال بناء القدرات بالقارة الإفريقية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سلافة جويلي عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الخارجية، مؤكدة استعداد الأكاديمية لتقديم خبراتها وبرامجها التدريبية بما يلبي احتياجات الوزارة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل الدبلوماسي والإداري.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج سلافة جويلي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب الكوادر الدبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

المصيف

أول ما تدخل الشاليه.. افعل هذه الأشياء فورًا لحماية أسرتك

انشقاق الأرض

هل تنشق الأرض أثناء الزلزال .. إليك الإجابة

الجلاش بالبسطرمة

طريقة عمل الجلاش بالبسطرمة في الفرن

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد