تزامنا مع مفاوضات روما.. جيش الاحتلال ينفذ عمليات قصف مدفعي بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، إن المفاوضات الجارية في روما تتزامن مع تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، شمل قصفًا مدفعيًا وعمليات تفجير واستهداف عدد من البلدات، إلى جانب إطلاق قذائف ومواد حارقة على مناطق في قضاء النبطية.

وأضاف سنجاب أن الجيش الإسرائيلي يواصل انتشاره في الشريط الحدودي، ولم يلتزم، وفق الجانب اللبناني، ببنود اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الإطار، إذ انسحب من بلدة واحدة فقط، بينما بقيت قواته في بلدات أخرى كان يفترض إخلاؤها.

وأشار إلى أن لبنان يعوّل على جولة المفاوضات السابعة في روما للضغط من أجل تنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن الوفد اللبناني اصطحب خرائط ووثائق وصورًا توثق مواقع الانتشار الإسرائيلي لدعم موقفه خلال المحادثات.