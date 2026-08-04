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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

بعد موجة حارة استمرت أيامًا وأرهقت المواطنين، تبدأ الأجواء في استعادة قدر من الاعتدال، مع انكسار حدة الحرارة وتراجع ملحوظ في درجاتها على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم نحو 35 درجة مئوية، في انخفاض يمنح المواطنين شعورًا أكبر بالراحة، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. 

الأرصاد
الأرصاد

ويأتي هذا التحسن وسط توقعات باستمرار الأجواء الأقل حرارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الأجواء الصيفية وارتفاع نسب الرطوبة، ما يستدعي استمرار الالتزام بإرشادات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

الأرصاد

وكشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انكسارا للموجة شديدة الحرارة بعد الارتفاع الملحوظ في قيم الحرارة والرطوبة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموجة الحارة بدأت الأربعاء وكانت ذروتها السبت والأحد.

أرشيفية
الأرصاد


ولفتت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 38 وهذا أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذه الفترة من السنة بحوالي 4 درجات.

الأرصاد الجوية


وأردفت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 30 درجة، لافتًا إلى أن هذا المعدل الطبيعي في أغسطس ولكن التحسن لن يكون ملحوظا بشكل كبير بسبب نسب الرطوبة.


واختتمت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التحسن في درجات الحرارة يمكن ملاحظته في فترات الليل، وسيكون الجو لطيفًا.

حالة الطقس

كما أكد الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء تشهد تغيرات طفيفة في درجات الحرارة على عدد من مناطق الجمهورية، موضحًا أن الانخفاض المحدود في درجات الحرارة لن ينعكس بشكل كبير على الإحساس الفعلي بالأجواء، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة، والتي تزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

انخفاض محدود في درجات الحرارة.. والرطوبة العامل الأكثر تأثيرًا
وأوضح الدكتور محمود القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إلا أن نسب الرطوبة المرتفعة تظل العامل الأكثر تأثيرًا على الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وأضاف أن الأجواء الصيفية الحارة ما زالت تسيطر على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة خلال ساعات النهار، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

طقس حار رطب نهارًا.. وتحسن نسبي خلال ساعات الليل
وأشار نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس يكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال النهار، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وأضاف أن الأجواء تبدأ في التحسن تدريجيًا مع دخول ساعات المساء والليل، حيث يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يمنح شعورًا أفضل نسبيًا مقارنة بفترة النهار.

شبورة مائية في الصباح الباكر وتحذيرات لقائدي المركبات
وأكد الدكتور محمود القياتي أن من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات الأولى من الصباح تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضح أن الشبورة تشمل الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشدد على ضرورة التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية، وتشغيل الكشافات المناسبة أثناء القيادة في أوقات الشبورة، حفاظًا على سلامة الجميع.

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة
وأضاف الدكتور محمود القياتي أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تحسين الإحساس بالأجواء، خاصة خلال ساعات المساء، ويعمل على تلطيف الطقس نسبيًا رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة
وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة، والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والصغرى 29 درجة.

موجة حارة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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